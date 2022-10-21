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【帶你睇盤】沙田市中心上車屋苑　兩房叫價490萬

股樓投資 19:54 2022/10/21

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沙田市中心有不少上車屋苑，今次利嘉閣介紹的屋苑為沙田中心。最大賣點是沙田站沿綫屋苑中規模最大的私人屋苑之一，雖然樓齡大，但勝在周邊商場林立，衣食住行配套齊全。 

放盤單位為沙田中心安寧大廈E座中層D室，實用面積301平方呎，兩房間隔，向西南，望公園及市景，現叫價490萬元。 

    點擊圖片放大
放盤單位 沙田中心安寧大廈E座中層D室（物業編號：BX63398024）
實用面積 301平方呎
間隔 兩房
叫價 490萬元（最後更新日期：10月21日）
賣點
  • 間隔實用，無走廊位，用盡空間。
  • 首期低至53萬，上車首選。
  • 鄰近新城市廣場、沙田廣場等商場，消閒購物一應俱全。
  • 鄰近港鐵站，設有多條巴士路線來往港九新界，交通方便。
  • 沙田區熱門91校網。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3eO0lX7

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 翠怡花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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