【帶你睇盤】沙田市中心上車屋苑　兩房叫價490萬

沙田市中心有不少上車屋苑，今次利嘉閣介紹的屋苑為沙田中心。最大賣點是沙田站沿綫屋苑中規模最大的私人屋苑之一，雖然樓齡大，但勝在周邊商場林立，衣食住行配套齊全。

放盤單位為沙田中心安寧大廈E座中層D室，實用面積301平方呎，兩房間隔，向西南，望公園及市景，現叫價490萬元。

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放盤單位 沙田中心安寧大廈E座中層D室（物業編號：BX63398024） 實用面積 301平方呎 間隔 兩房 叫價 490萬元（最後更新日期：10月21日） 賣點 間隔實用，無走廊位，用盡空間。

首期低至53萬，上車首選。

鄰近新城市廣場、沙田廣場等商場，消閒購物一應俱全。

鄰近港鐵站，設有多條巴士路線來往港九新界，交通方便。

沙田區熱門91校網。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ https://bit.ly/3eO0lX7 註︰ 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 同場加映 【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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