約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相

英國首相卓慧思周四(20日)宣布辭職,下一任首相將於下周五(28日)出爐。英國前首相約翰遜仍有大批支持者,已有英國議員公開表態支持約翰遜再度參選。據報約翰遜已結束在加勒比海的假期登機返回英國,並已獲得入閘所需的100個提名。

英國新聞網站《Express.co.uk》引述消息人士報道,約翰遜(Boris Johnson)原本正與家人在加勒比海渡假。但在卓慧思(Liz Truss)宣布辭職後,他已結束假期登機返回英國,料將於當地時間周五(21日)抵達。

報道引述約翰遜盟友指,約翰遜是現時拯救保守黨的唯一人選。更有議員形容,「王者正從海外回歸」(The king over the sea is returning)。

英國商業大臣李思銘(Jacob Rees-Mogg)周五早上率先在社交平台表態,支持約翰遜再度參選。保守黨規定,參選黨魁需在下周一(24日)下午截至前,取得100個國會議員提名入閘。保守黨現時在下議院有357席,即最多只會產生三名候選人。

約翰遜目前尚未表態參選,《天空新聞網》引述消息官員表示,預料他可獲足夠提名,並透露即使此前從約翰遜政府辭職人士周四私下交流時亦表態,現時將會轉軚再度支持。保守黨分析網站ConservativeHome 創辦人Tim Montgomerie周五接受英國廣播公司(BBC)電台訪問指,約翰遜或將收到多達140個提名。

此前呼籲卓慧思下台的保守黨議員Crispin Blunt承認,約翰遜能力出色,但仍有一至兩個缺點令他不適合於現時領導保守黨。而資深後座議員Roger Gale則在社交平台Twitter上指,約翰遜因行為操守而下台,現仍需就派對門事件或誤導國會指控接受調查,若被定罪或將面臨10日或更長時間的停職期,指約翰遜若再度出任首相他將辭職。

責任編輯:李俊儀