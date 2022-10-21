約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相

英國首相卓慧思周四（20日）宣布辭職，下一任首相將於下周五（28日）出爐。英國前首相約翰遜仍有大批支持者，已有英國議員公開表態支持約翰遜再度參選。據報約翰遜已結束在加勒比海的假期登機返回英國，並已獲得入閘所需的100個提名。

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英國新聞網站《Express.co.uk》引述消息人士報道，約翰遜（Boris Johnson）原本正與家人在加勒比海渡假。但在卓慧思（Liz Truss）宣布辭職後，他已結束假期登機返回英國，料將於當地時間周五（21日）抵達。

報道引述約翰遜盟友指，約翰遜是現時拯救保守黨的唯一人選。更有議員形容，「王者正從海外回歸」（The king over the sea is returning）。

英國商業大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）周五早上率先在社交平台表態，支持約翰遜再度參選。保守黨規定，參選黨魁需在下周一（24日）下午截至前，取得100個國會議員提名入閘。保守黨現時在下議院有357席，即最多只會產生三名候選人。

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約翰遜目前尚未表態參選，《天空新聞網》引述消息官員表示，預料他可獲足夠提名，並透露即使此前從約翰遜政府辭職人士周四私下交流時亦表態，現時將會轉軚再度支持。保守黨分析網站ConservativeHome 創辦人Tim Montgomerie周五接受英國廣播公司（BBC）電台訪問指，約翰遜或將收到多達140個提名。

此前呼籲卓慧思下台的保守黨議員Crispin Blunt承認，約翰遜能力出色，但仍有一至兩個缺點令他不適合於現時領導保守黨。而資深後座議員Roger Gale則在社交平台Twitter上指，約翰遜因行為操守而下台，現仍需就派對門事件或誤導國會指控接受調查，若被定罪或將面臨10日或更長時間的停職期，指約翰遜若再度出任首相他將辭職。

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責任編輯：李俊儀