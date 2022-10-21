【大行報告】滙豐：短期增長面臨挑戰 削快手目標價至80元

快手（01024）周五（21日）挫8.2％，收市報40元。滙豐環球表示，快手短期增長面臨多項挑戰，就人民幣貶值影響，下調其目標價至80元。



【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

滙豐表示，由於廣告需求復甦慢於預期，將快手2022年至2024年的收入預測各年下調1%、14%及10%，但對其2022年調整後淨利潤率上調1個百分點，因用戶增長的投資回報率好於預期。該行亦指公司將於11月下旬公布第三季業績，料其收入將按年增長11%，廣告收入則按年升5%。





【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

考慮到人民幣滙價貶值影響，該行將快手目標價由105元下調至80元，相當於預測明年市銷率2.7倍。又料其2021至2024收入和毛利複合增長率可領先於同業，認為其估值具有吸引力，維持「買入」投資評級。



【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤