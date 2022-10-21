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【大行報告】滙豐：短期增長面臨挑戰 削快手目標價至80元

股樓投資 17:51 2022/10/21

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快手（01024）周五（21日）挫8.2％，收市報40元。滙豐環球表示，快手短期增長面臨多項挑戰，就人民幣貶值影響，下調其目標價至80元。
 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

滙豐表示，由於廣告需求復甦慢於預期，將快手2022年至2024年的收入預測各年下調1%、14%及10%，但對其2022年調整後淨利潤率上調1個百分點，因用戶增長的投資回報率好於預期。該行亦指公司將於11月下旬公布第三季業績，料其收入將按年增長11%，廣告收入則按年升5%。



【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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考慮到人民幣滙價貶值影響，該行將快手目標價由105元下調至80元，相當於預測明年市銷率2.7倍。又料其2021至2024收入和毛利複合增長率可領先於同業，認為其估值具有吸引力，維持「買入」投資評級。


【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 快手—W（01024）

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