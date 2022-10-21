【自動駕駛】Elon Musk親證　Tesla全自動駕駛技術今年內難獲批

▲ Tesla將不會在今年內獲得全自動駕駛技術的使用許可。

有鑑於美國發生多項與Tesla自動駕駛有關的交通事故，Tesla行政總裁Elon Musk承認，Tesla的「全自動駕駛（FSD）」軟件仍未能符合美國監管部門的要求，讓其汽車可以在沒有人監督下自動駕駛。這意味著，Tesla將不會在2022年獲得全自動駕駛技術的使用許可。

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這款價值1.5萬美元（約11.8萬港元）的附加軟件，可以補充Tesla現有標準的自動駕駛儀（Autopilot）功能，使其車輛在無需駕駛員干預下，自動變道和停車。不過，FSD目前仍然需要在有司機監督下使用。

Elon Musk表示，將在今年底為北美地區的FSD用戶提供軟件升級，雖然Tesla的車輛還未準備好做到無人駕駛，但現時司機已很少需要親身控制。期望FSD在明年更新後，可向監管機構展示出全自動駕駛汽車較由人手控制的汽車更安全。

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責任編輯：殷凱怡

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