  • 25°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自動駕駛】Elon Musk親證　Tesla全自動駕駛技術今年內難獲批

科技 18:15 2022/10/21

分享：

分享：

Tesla將不會在今年內獲得全自動駕駛技術的使用許可。

有鑑於美國發生多項與Tesla自動駕駛有關的交通事故，Tesla行政總裁Elon Musk承認，Tesla的「全自動駕駛（FSD）」軟件仍未能符合美國監管部門的要求，讓其汽車可以在沒有人監督下自動駕駛。這意味著，Tesla將不會在2022年獲得全自動駕駛技術的使用許可。

【Twitter收購】Twitter面臨裁員危機？　Elon Musk擬炒逾7成員工

這款價值1.5萬美元（約11.8萬港元）的附加軟件，可以補充Tesla現有標準的自動駕駛儀（Autopilot）功能，使其車輛在無需駕駛員干預下，自動變道和停車。不過，FSD目前仍然需要在有司機監督下使用。

Elon Musk表示，將在今年底為北美地區的FSD用戶提供軟件升級，雖然Tesla的車輛還未準備好做到無人駕駛，但現時司機已很少需要親身控制。期望FSD在明年更新後，可向監管機構展示出全自動駕駛汽車較由人手控制的汽車更安全。

【自動駕駛】科學園測試自動駕駛　提供關鍵接駁服務

【電動車】Sony、本田北美生產電動車　料2025年開放預售

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
今日
【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式
今日
【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式
【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕
今日
【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕
【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民　TikTok：無收集精確GPS位置
今日
【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民　TikTok：無收集精確GPS位置

你可能感興趣

【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
今日 13:15
【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式
今日 14:30
【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式
【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕
今日 15:30
【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕
交通事故 人工智能 科技產品 汽車 無人駕駛 自動駕駛 司機 Tesla 美國

下一篇文章

【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民　TikTok：無收集精確GPS位置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%
【施政報告2022】明年修例　新建樓宇必須留空間裝置流動通訊設施
【施政報告2022】明年修例　新建樓宇必須留空間裝置流動通訊設施
【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad
【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad
【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶
【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶
【網絡攻擊】黑客入侵澳洲最大醫療保險商　竊取客戶醫療資料
【網絡攻擊】黑客入侵澳洲最大醫療保險商　竊取客戶醫療資料
【消費者私隱】消費者重視數據私隱保護　近4成人曾因此更換供應商
【消費者私隱】消費者重視數據私隱保護　近4成人曾因此更換供應商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款