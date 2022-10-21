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【港股通】百勝中國轉主要上市首日、即納上交所港股通　與B站、阿里巴巴納北水標準不同？

股市 17:45 2022/10/21

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【港股通】百勝中國轉主要上市首日、即納上交所港股通　與B站、阿里巴巴納北水標準不同？

上交所公布，按照《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，將中國中免 （01880） 、百勝中國 （09987） 調入滬深通下港股通名單，並於下一個港股通交易日生效，即10月24日。值得注意是，百勝中國於2020年以第二上市規則在香港上市，下周一才正式完成轉換為美國和香港雙要主要上市，意味公司首日轉換即獲納入北水買貨名單。

按滬港通、深港通規則，在香港第二上市的股份不符合港股通納入標準，而因應中美審計爭議，個別原先在美國上市的中概股年內啟動香港主要上市程序，包括嗶哩嗶哩 （09626） 、阿里巴巴 （09988） 兩家焦點科網股。

百勝中國「直入」港股通　B站10月3日完成轉換仍要等

與百勝中國首日轉換即納入港股通不同，「B站」嗶哩嗶哩10月3日已正式轉為香港、美國雙重主要上市，但仍未獲納入港股通。上交所、深交所於10月10日解釋，同股不同權（WVR）公司轉換香港主要上市後，須按相關規定納入港股通。

兩家交易所當時指：

以嗶哩嗶哩為例，10月3日轉換為主要上市正式生效後，可以按有關規定納入港股通股票考察範圍，由於在聯交所上市已滿6個月及其後20個港股交易日，所以考察日應為下一個恒生綜合指數成份股定期調整生效日前的第2個交易日，亦即明年3月。

阿里巴巴今年7月公布有意轉換為香港、美國雙重主要上市，目標今年底前完成。由於公司一樣被歸為「W股」，料流程會與B站較相似。

阿里巴巴、嗶哩嗶哩和百勝中國現時已為恒生綜合指數成份股。

中國中免方面，深交所於9月中已公布，將其納入在深港通下港股通名單。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

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編輯：麥德銘

港股 港股通 百勝中國－S（09987） 百勝中國（美：YUMC） 阿里巴巴－SW（09988） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 中國中免（01880） 第二上市 中國概念股 深圳證券交易所

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