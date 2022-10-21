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【香港加息】銀行公會：港息料續隨美國加息有機會循序漸進調整　目前按揭業務質素健康

Hot Talk 17:55 2022/10/21

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銀行公會主席禤惠儀表示，市場普遍預期聯儲局年內餘下兩次議息會議後都宣布加息，11月、12月分別料加75點子、50至75點子，在美息料續升的大前提下，相信香港息口會逐步跟隨。香港加息周期已開始，9月已調升港元最優惠利率，相信美國加息，香港整體息口跟隨，香港加息亦會以這個方向循序漸進有機會調整，但亦視乎個別銀行對各自資金需求和資金成本。

她又指，香港銀行業整體按揭業務質素目前健康，回看過往樓宇按揭，銀行已做良好的壓力測試，當時是很低息的環境下進行了3%的壓測，銀行亦不時檢視負資產水平等指數，但環球市場波動，銀行呼籲市民作出任何投資決定時，都要量力而為。樓市成交量和按揭業務關係緊扣，樓市成交量不高時，按揭業務料按相應比例變化。

公會冀盡快透過施政報告方案　盡快吸納和培訓人才

另外，她提到，公會對施政報告提出多項招商人才，提升競爭力的措施，積極回應社會和業界關注表示歡迎，當局提出離岸人民幣業務中心的優勢，加強和內地的互聯互通，亦有助銀行業在區內尤其是大灣區之內，繼續把握中國開放市場和人民幣國際化的龐大機遇。同時有提出推動香港可持續金融和金融科技發展，當中涵蓋國際碳市場，跨境金融科技的項目和數碼港元等，有助提升香港金融服務業競爭力，為未來做好準備。

銀公歡迎當局提出一系列搶人才措施，隨着香港金融業不斷發展，對於金融和科技人才需求持續上升，當局以更進取的措施培育本地人才和吸納海外人才，有助業界提升競爭力，和在競爭激烈的國際市場可以招攬到高端人才，壯大香港人才庫，有利香港整體經濟。

禤惠儀又認為，入境檢疫落實「0+3」後，社會氣氛正面了很多，政府在施政報告中放了很多重點於人才，當中海外人才方面措施全面，銀行業本身有很多人才需求，公會會積極和政府合作，希望盡快透過施政報告提出的方案，可盡快吸納海外人才和培訓本地人才以紓業內人手短缺情況。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

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記者：胡學能

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