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意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁

環球社會熱點 17:42 2022/10/21

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意大利前總理佩盧斯科尼所屬右翼贏下大選，即將合組新政府。然而，佩盧斯科尼本人此時惹起爭議。俄羅斯總統普京早前贈送佩盧斯科尼俄羅斯商品作生日禮物，被歐盟理事會認為此舉違反制裁。

意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響 【下一頁】

佩盧斯科尼（Silvio Berlusconi）周二（18日）被爆料，指他已與普京（Vladimir Putin）重新聯絡，雙方透過信件互通消息。佩盧斯科尼更聲稱，普京贈送20瓶伏特加作為自己的生日禮物。

佩盧斯科尼所屬政黨其後否認他與普京有聯絡，指其所言只是多年前的故事。政黨強調，佩盧斯科尼及政黨對俄烏戰爭的取態與歐洲及美國相同，絕對沒有模糊地帶。

同時，佩盧斯科尼早前亦被指支持俄羅斯入侵烏克蘭。他上月底受訪時表示，普京受俄羅斯民眾﹑所屬政黨及官員「迫令」才入侵烏克蘭，認為普京只是希望由「得體之人」（decent people）管理烏克蘭。

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意大利右翼聯盟料贏大選 首女總理勢誕生 【下一頁】

歐盟理事會發言人周四（20日）表示，歐盟4月已同意禁止入口包括烈酒在內的俄羅斯商品，禮品亦不獲轄免。發言人指，佩盧斯科尼收取普京的伏特加已經違反歐盟對俄羅斯的制裁。

不過，歐盟成員可以自行決定如何實施制裁，暫時未知意大利執法部門是否會就佩盧斯科尼俄羅斯禮物採取行動。估計會成為意大利首位女總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）周三（19日）表明，新政府將會支持北約（NATO），以及完全成為歐洲一分子。

佩盧斯科尼曾3度成為意大利總統，執政年度橫距1990年代至2010年代。他是意大利戰第一任完成任期的總理，亦是執政時間最長的政治人物。佩盧斯科尼後來因私生活問題及逃稅等問題被禁止出任公職，禁令及後被解除。佩盧斯科尼另一個著名的身分是意甲AC米蘭的前班主。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

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責任編輯：吳漢培

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