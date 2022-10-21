【加元定期存款】加元定存最高15厘 中銀料加拿大下周加息半厘

▲ 花旗及中銀齊料下周加拿大加息半厘。

加拿大將於下周三（10月26日）議息，中銀香港（02388）及花旗的專家不約而同皆料，加央行將加息半厘。而商品貨幣中，中美兩大滙市名家皆以澳元為首選。

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全回應本報查詢指，加拿大央行早於今年開展積極加息步伐，擬於未來放緩收緊貨幣政策。加拿大央行於今年7月加息1厘後，9月再加0.75厘，預期在本月的利率會議上將加息0.5厘，這表明其積極加息立場有所改變。

中銀：加央行續升息 倡5.6水平買加元

陳衞全補充，盡管最近幾周加拿大央行表明擬繼續維持進取的加息步伐，但利率市場認為未來的加息路徑，將不會如夏季般激進。根據當地隔夜指數掉期（OIS），利率市場認為本月加息0.75厘的可能性為24%，加息0.5厘達100%，並傾向預期年底前再加息0.25厘。

陳衞全又說，現時加拿大的政策利率為3.25厘，利率市場估計其主要利率將在年底前升至4.107厘；建議可在5.6水平開始買入加元。

談及商品貨幣，陳衞全指較為看好澳元，因澳洲央行現時利率水平為2.6厘，較2008年的7.25厘仍有一段加息空間。澳洲現時消費者物價指數水平為6.1%，較2008年的5%高。由此可見澳洲央行加息抗通脹乃事在必行，受惠於預期息口上升和商品價格攀升，澳元將被看高一綫。

此外，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預期，10月加拿大央行將加息50點子，但亦有風險再加75點子。如果加息50點子，加國的現金利率將升至3.75厘，並可能於年底前進一步加息50點子，令最終利率或達4.25厘。

陳正犖對美元兌加元的預測，暫時維持3個月內見1.33，6至12個月挑戰1.31。

花旗：澳央幣策考慮增長前景 中綫利澳元

問及澳紐加幣最看好哪隻，陳正犖認為，商品貨幣中澳元或能跑贏。因新西蘭和加拿大央行較澳洲央行要進行更多的協調工作，紐國在經濟和房地產市場急劇放緩的背景下，積極收緊政策以遏制通脹，而澳洲央行則在制定貨幣政策時，似乎會把增長前景納入考慮當中。這種區別雖對澳元構成短期壓力（相對於新西蘭元和加元），但可能利好澳元的中綫表現。

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另方面，縱使加拿大的加息步伐漸放緩，幸而港銀仍勇進調高加元定期存款，目前建行亞洲7天年息享15厘膺高息王，撼贏富邦雄霸榜首多時的11.88厘，渣打香港（02888）、中銀香港（02388）、恒生（00011）及滙豐（HSBC）相同短存也有11厘，信銀國際、南商及集友齊為10厘。

論及長息，招商永隆1年期享1.8厘，星展為2.5厘，工銀亞洲為2.6厘，花旗為2.85厘，但不敵大眾銀行的2.9厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

