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【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民　TikTok：無收集精確GPS位置

科技 17:30 2022/10/21

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TikTok發布一系列推文否認監控特定美國公民的個人位置。

TikTok的數據處理方式及安全性一直被受關注，日前更有報道指，TikTok母公司字節跳動利用TikTok監控特定美國公民的個人位置。對此，TikTok發布一系列推文否認相關做法。

【音樂平台】三星夥TikTok推音樂協作平台　讓大眾與知名音樂人共創新曲

外媒《福布斯》周四（20日）報道指，以往負責調查公司現任和前任員工的潛在不當行為的字節跳動內部審計和風險控制部門，計劃利用TikTok收集至少至少兩名從未與公司建立過僱傭關係的美國公民的位置數據。

相關報道稱，TikTok和字節跳動沒有回答有關團隊是否曾針對美國政客、活動人士、公眾人物或記者進行位置追蹤的問題，又將該追蹤計劃與Uber針對特定用戶、用於反執法的「灰球（Greyball）」程式作比較。

無精確GPS　但追蹤可行性成疑

面對媒體的指控，TikTok隨即發布一系列推文回應指，《福布斯》遺漏了TikTok聲明的重要部分，即「TikTok不會從美國用戶方收集精確的GPS位置信息」，故更不可能如《福布斯》所言，對美國公民進行監控。另聲稱，如有發現如《福布斯》文章提到的事件，將會解僱相關的涉事員工。

惟外媒《The Verge》指，TikTok的回應只否認了其應用程式並無用於相關的用途，但並非完全否認TikTok具相關的追蹤能力，以及是否曾有考慮或提出該追蹤計劃。

【影片抖音化】Twitter更新播片界面　與TikTok操作相似

【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成

責任編輯：殷凱怡

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