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【恒大3333】灣仔恒大中心據報吸引數十名潛在買家　包括本地發展商、家族辦公室

股市 16:56 2022/10/21

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【恒大3333】灣仔恒大中心據報吸引數十名潛在買家　包括本地發展商、家族辦公室

中國恒大  （03333）  旗下香港總部「中國恒大中心」被標售。據路透引述第一太平戴維斯指，中國恒大中心吸引了數十名潛在買家表示有興趣，包括本地地產發展商、家族辦公室、以及內地金融機構，當中不少亦簽訂了保密協議。

報道指，恒大中心估值為約80億至90億元，截標日期為10月31日。然而，由於較早前一輪競標反應冷淡，尚未清楚有多少人將投標。

恒大中心據報涉及一筆76億元抵押貸款，因此，恒大中心即使出售，也會用於償還貸款，意味恒大及境外債權人可獲得的款項有限。

此前此有報道指，恒大中心已遭債權人、國企中信銀行 （00998） 旗下中信銀行國際申請委任安邁接管物業。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

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【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團

編輯：袁諾曦

 

中國恒大（03333） 港股 第一太平戴維斯 恒大 中信銀行（00998）

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