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【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘

理財智慧 21:42 2022/10/21

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港元定期存款利息連日創新高，眾多銀行定期衝破4厘後，「定期王」富邦銀行終在周五（10月21日）出招，把12個月港元定期調升至4.6厘，3個月亦有4.1厘，再度拋棄一眾大小銀行之定存息。

富邦銀行定期存款優惠（10月21日）：

貨幣 港元
存款金額   等值HK$1,000,000或以上
存期 3個月 6個月 9個月 12個月
年利率 4.1% 4.4% 4.5% 4.6%

個人客戶以全新資金/兌換資金/開立港元/美元定期存款戶口，推廣期: 2022年10月21日至11月30日。

其他銀行定存：

本文節錄至783期（2022年10月22日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

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著數優惠 富邦銀行 定期存款 港元定期存款 港元 銀行

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