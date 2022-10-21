【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘

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港元定期存款利息連日創新高，眾多銀行定期衝破4厘後，「定期王」富邦銀行終在周五（10月21日）出招，把12個月港元定期調升至4.6厘，3個月亦有4.1厘，再度拋棄一眾大小銀行之定存息。
富邦銀行定期存款優惠（10月21日）：
|貨幣
|港元
|存款金額
|等值HK$1,000,000或以上
|存期
|3個月
|6個月
|9個月
|12個月
|年利率
|4.1%
|4.4%
|4.5%
|4.6%
個人客戶以全新資金/兌換資金/開立港元/美元定期存款戶口，推廣期: 2022年10月21日至11月30日。
其他銀行定存：
本文節錄至783期（2022年10月22日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。
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編輯：黃銳