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【盈警｜餐飲股】譚仔國際發盈警　料中期少賺最多45%、疫情拖累業務表現

股市 16:48 2022/10/21

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【盈警｜餐飲股】譚仔國際發盈警　料中期少賺最多45%、疫情拖累業務表現

譚仔國際 （02217） 發盈警，截至9月底止六個月溢利將按年減少35%至45%。集團指，溢利按年減少主要由於第五波新冠疫情對香港的影響揮之不去。再加上全球及本地經濟不景導致市場情緒不佳，整體消費意慾下降，阻礙了香港整體零售消費及餐飲業的復甦步伐。

譚仔國際以全日最低位收市，跌2.1%，報1.85元，並創上市新低。

期內，集團同店收益表現放緩，以及全球通脹對集團成本造成壓力，導致香港業務溢利下降。然而，隨著季度間的逐步恢復，集團仍然保持穩定的新店開張速度，亦已達到收益目標。

封城強檢挫業績

此外，儘管集團的新加坡業務呈穩固增長，但海外市場及中國內地業務的虧損高於預期。同時，預期具有高增長潛力的中國內地業務受到大灣區不同城市和地區多輪不同規模的封鎖所帶來的限制，而強制核酸檢測政策也影響了集團於中國內地的業績。

至於於日本業務方面，集團指，由於兩家門店的延遲開業而產生了高於預期的前期費用，且業務在其起步階段受到新冠確診數字激增而受打擊。雖然集團已調整海外及中國內地業務發展的步伐，但仍保持著增長的勢頭，並按計劃地投資在海外市場及中國內地市場的基礎設施、招攬及保留人才、以及品牌推廣。

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編輯：姚卓然

港股 譚仔國際（02217） 新冠肺炎疫情 疫情 盈警 大灣區 餐飲 餐飲股

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