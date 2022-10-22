【日圓匯價】日央行疑入市干預　圓滙彈2%升穿147　每百日圓兌5.34港元

▲ 【日圓匯價】日圓失守5.2算 9月CPI升至3%、黑田東彥重申繼續寬鬆貨幣

日圓滙價持續弱勢，周五（21日）晚逼近152兌1美元後，日本央行疑深夜出手干預，令圓滙反彈逾2%，升穿147，本港時間周六（22日）凌晨12時50分，圓滙146.96，仍升2.1%，每百日圓兌5.34港元。

有銀行界人士估計，日本方面或借市場周五出現聲音認為12月美聯儲放慢加息步伐而乘機入市干預，以發揮較佳的干預效果，加上臨近周末，有此前借美元沽日圓的交易員進行平倉，令圓滙扭強。

以下為周五報道：

美國國債息率再突破高位，美匯指數於香港時間周五（21日）升穿113.5，日圓兌美元匯價再創90年代以來低位，周五晚上一度跌至151.9，每百日圓兌5.14港元。日本政府官員近日多次重申對日圓迅速下跌感憂慮，但日本央行行長黑田東彥周五在東京演講時重申，會繼續寬鬆貨幣政策以支持經濟，且於工資增長的同時，可持續、穩定地實現價格目標。

日圓持續走弱下，日本9月全國整體消費物價指數（CPI）按年增3%，若扣除消費稅上升影響，通脹升幅是1991年8月以來最高。

黑田東彥稱，會留意外匯對經濟和物價的影響，但預計CPI將在年底見頂後放緩。

在環球大舉加息壓抑物價上升壓力，日本堅持寬鬆貨幣政策，令日圓匯率年內兌各主要貨幣都在下跌。外界預計，日央行下周五完成兩日會議後，繼續維持現有貨幣政策。

債券市場方面，日本超長年期政府債券利息走高，日央行連續兩日動用1000億日圓購入10年至25年期國債。日本20年期國債今日升4.7基點至1.205厘，為2015年高位，而10年期國債息率則升逾0.25厘的政策目標上限。

分析︰圓滙年底或見160

獨立外滙商品分析師盧楚仁認為，日央行自9月下旬出手干預以警告市場後，交易員沽日圓力度曾有減弱，央行可能在圓滙急跌才再干預。

盧認為，以目前走勢，圓滙或下月見155（約以港滙7.85計，即每百日圓分別兌5.06港元），年底可能到160（每百日圓兌4.91港元）。本月底央行會議，他表示，即使屆時央行會後「大放鴿」，交易員或因9月央行入市經驗，未必敢大手沽日圓。

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編輯：麥德銘、胡學能