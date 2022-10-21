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【日圓匯價】日圓兌美元跌至逼近152、兌港元失守5.2算　9月CPI升至3%、黑田東彥重申繼續寬鬆貨幣

宏觀解讀 22:17 2022/10/21

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美國國債息率再突破高位，美匯指數於香港時間今午升穿113.5，日圓兌美元匯價再創90年代以來低位，一度跌至151.9，最新每百日圓兌5.14港元。日本政府官員近日多次重申對日圓迅速下跌感憂慮，但日本央行行長黑田東彥周五在東京演講時重申，會繼續寬鬆貨幣政策以支持經濟，且於工資增長的同時，可持續、穩定地實現價格目標。

日圓持續走弱下，日本9月全國整體消費物價指數（CPI）按年增3%，若扣除消費稅上升影響，通脹升幅是1991年8月以來最高。

黑田東彥稱，會留意外匯對經濟和物價的影響，但預計CPI將在年底見頂後放緩。

在環球大舉加息壓抑物價上升壓力，日本堅持寬鬆貨幣政策，令日圓匯率年內兌各主要貨幣都在下跌。外界預計，日央行下周五完成兩日會議後，繼續維持現有貨幣政策。

債券市場方面，日本超長年期政府債券利息走高，日央行連續兩日動用1000億日圓購入10年至25年期國債。日本20年期國債今日升4.7基點至1.205厘，為2015年高位，而10年期國債息率則升逾0.25厘的政策目標上限。

分析︰圓滙年底或見160

獨立外滙商品分析師盧楚仁認為，日央行自9月下旬出手干預以警告市場後，交易員沽日圓力度有所減弱，至今未見央行再出手，反映央行對日圓慢慢貶值容忍增加，可能在圓滙急跌才再干預。

至於圓滙倘短期內續緩慢下跌，盧認為，當到155、160水平（約以港滙7.85計，即每百日圓分別兌5.06、4.91港元）亦有可能引來央行採取行動，以目前走勢，圓滙或下月見155，年底可能到160。本月底央行會議，他表示，即使屆時央行會後「大放鴿」，交易員或因9月央行入市經驗，未必敢大手沽日圓。

美10年債息升穿4.25厘、08年後首見，美股最新市況可見【下一頁】

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

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編輯：麥德銘、胡學能

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外滙 日圓 日本 東京 CPI 日本央行

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