【日圓匯價】日圓兌美元跌穿151、兌港元失守5.2算　9月CPI升至3%、黑田東彥重申繼續寬鬆貨幣

美國國債息率再突破高位，美匯指數於香港時間周五下午升穿113.5，日圓兌美元匯價再創90年代以來低位，一度跌至151.2，最新每百日圓兌港元已跌穿5.2，現報5.1。日本政府官員近日多次重申對日圓迅速下跌感憂慮，但日本央行行長黑田東彥周五在東京演講時重申，會繼續鬆寬貨幣政策以支持經濟，填帶動工資增長。

日圓持續走弱下，日本9月全國整體消費物價指數（CPI）按年增3%，若扣除消費稅上升影響，通脹升幅是1991年8月以來最高。

黑田東彥稱，會留意外匯對經濟和物價的影響，但預計CPI將在年底見頂後放緩。

在環球大舉加息壓抑物價上升壓力，日本堅持寬鬆貨幣政策，令日圓匯率年內兌各主要貨幣都在下跌。外界預計，日央行下周五完成兩日會議後，繼續維持現有貨幣政策。

債券市場方面，日本超長年期政府債券利息走高，日央行連續兩日動用1000億日圓購入10年至25年期國債。日本20年期國債今日升4.7基點至1.205厘，為2015年高位，而10年期國債息率則升逾0.25厘的政策目標上限。

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編輯：麥德銘