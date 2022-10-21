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【香港通脹】香港9月CPI按年升4.4%、8年以來最高　僅因單一事件影響？

宏觀解讀 16:47 2022/10/21

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【香港通脹】香港9月CPI按年升4.4%、8年以來最高　僅因單一事件影響？

統計處公布9月份香港消費物價指數（CPI），整體消費物價按年升4.4%，較8月CPI按年增1.9%，高出2.5個百分點，為2014年10月以來最高。港府解釋，因去年9月房委會豁免公屋租金導致基數較低，而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月基本通脹率按年變幅為1.8%，與8月份相同。

統計處續指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的3個月之平均每月升幅為0.1%，與截至8月止3個月升幅0.2%放慢。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

電力、燃氣及水升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，9月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（升14.5%）、住屋（升6.4%）、基本食品（升4.3%）、外出用膳及外賣（升3.5%）、衣履（升3%）、交通（升2.1%）、煙酒（升1.9%）、雜項服務（升1.4%）、雜項物品（升0.4%）。至於9月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（跌0.5%）。

政府發言人表示，9月消費物價通脹整體上維持溫和。食品和衣履價格持續錄相對明顯的按年升幅。能源相關項目價格進一步急升，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

政府發言人又指，主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但由於本地成本壓力大致輕微，在短期通脹應會保持溫和。政府會繼續留意情況。

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

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記者：宋佩恩

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