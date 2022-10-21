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【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜

環球社會熱點 17:02 2022/10/21

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前日本皇室公主真子與丈夫小室圭婚後移居美國，但小室圭連續兩次參加紐約律師考試都落榜。日媒報稱，小室圭近日終於通過考試，能夠在美國成為律師。兩人在結婚一周年來臨前，迎來好消息。

小室圭要等7月再考律師試 與真子料財政獨立 【下一頁】

日本共同社周五（21日）引述消息人士指出，小室圭三度應考紐約律師試獲得通過。日本放送協會（NHK）引述同日小室圭在日本工作時的律師事務所所長奧野善彥，指小室圭來電稱自己終於通過紐約律師考試。

據悉，小室圭稱自己終於能夠成為美國律師，十分感謝奧野善彥的教誨，亦感到十分高興，往來會繼續以律師身分進修。根據紐約州律師考試委員會數據，今年7月時約9,600人應考，合格率為66%，如小室圭一樣的重考生合格率僅為23%。

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真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜 【下一頁】

小室圭去年5月從福特漢姆大學（Fordham University）法學院畢業後任職法律文員，並分別於去年7月及今年2月參加紐約律師考試。可惜，小室圭兩次均不合格。

適逢下周三（26日）為小室圭與真子結婚一周年，加上真子月底生日，考試合格消息為夫婦二人送上最好的結婚及生日禮物。

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責任編輯：吳漢培

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