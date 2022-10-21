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青衣私樓租金平過居屋　翠怡花園月租僅1萬

股樓投資 16:43 2022/10/21

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有代理指，新一份《施政報告》減辣力度不似預期，未能刺激樓市，所以租、賣市場依然低迷，其中青衣更有私樓租金平過居屋。中原地產范德輝說，青衣翠怡花園11座低層B室，實用面積365平方呎，原則兩房間隔，現改成一房，月租原叫價10,500元，放盤一星期後，速獲租客洽租，終減價500元，以10,000元租出，平均實用呎租約27.4元。

范德輝透露，屋苑本月兩房租金成交價介乎11,800元至12,800元不等，由於業主心態較弱，租金叫價明顯低於市場價，而同區居屋青盛苑及青泰苑，本月兩房租賃成交租金分別為10,500元及13,800元，可見是次翠怡花園租金平過居屋。

資料顯示，業主於1998年以80萬元買入上址，持貨24年，因為早年買入成本平，故即使現以低價租出，仍可享高達15厘的租金回報。

延伸閱讀【有相睇】沙田第一城三房620萬沽 4年帳蝕179萬 近年最大蝕讓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 翠怡花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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