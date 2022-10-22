【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」

由姜濤主演的ViuTV原創劇麥當勞新世代 Big Mac 呈獻《季前賽》將於下周一（24日）正式播出，姜濤作為麥當勞的代言人，向來都大受歡迎，尤其姜糖看見姜濤大啖地吃，讓食物看起來變得更滋味。隨着《季前賽》開播，麥當勞亦已準備了連串的宣傳攻勢，相信大家近日已留意到在「姜濤灣」的大型屏幕廣告，又再成為了粉絲們的打卡熱點。姜糖們更大讚麥當勞對姜濤的重視，皆因在廣告牌上，「Keung To」的名字比麥當勞的Logo還要大。

星期一麥當勞將推出一系列期間限定主題美食，包括「籃」神姜濤最愛的新世代 Big Mac（巨無霸）以及籃球挑戰者陳卓賢（Ian）帶來比拼的新口味期間限定漢堡 Chicken Big Mac（脆雞巨無霸）！另外，麥當勞更會連續三星期分階段限量推出不同「季前賽籃神卡」，與各位粉絲一起盡情投入麥當勞新世代 Big Mac 呈獻《季前賽》，感受 「籃」神魅力！

【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）【見下頁】

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早前麥當勞重塑招牌漢堡，採用全球麥當勞「Best Burger」配方以呈獻新世代巨無霸，Juicy Beef 鮮嫩多汁，入口惹味，將經典味道完美昇華。是次麥當勞於《季前賽》首播同日更推出全新期間限定漢堡脆雞巨無霸。脆雞巨無霸早前於國際市場如英國、美國等推出時深受顧客歡迎，更於英國創下10日內火速售罄的驚人佳績。

為慶祝「麥當勞新世代 Big Mac 呈獻《季前賽》」首播，麥當勞同日起推出「33元歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」優惠。

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麥當勞App獨家優惠分享姜濤、Ian 最愛的麥當勞美食限時送上「季前賽籃神卡」及「籃神閃卡」 首週姜濤、Stanley 及肥仔率先登場，而麥當勞 App 會員更專享獨家粉絲福利！10月24日起，麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括 「33元歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「42元歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽 籃神卡」。

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全套9款「季前賽籃神卡」將會分三星期推出，當中包括劇中主角姜濤、Ian、Edan、Stanley、肥仔及193的個人卡。屆時，麥當勞率先推出3款「季前賽籃神卡」，由街頭籃球隊隊員姜濤、Stanley和肥仔打頭陣。另外，2款印有姜濤及 Ian 肖像的珍藏版「籃神閃卡」將於10月25日登場，大家只需透過麥當勞 App 使用「季前爭霸二人餐」優惠，即可一次過成功收集2張「籃神閃卡」。

而且，二人餐以印有姜濤及 Ian 季前賽劇照的分享盒盛載，包括二份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，或可轉配指定主食及加配優惠， 歡迎大家與親友一起分享美味同時收集閃卡和季前賽分享盒。

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另一方面，為慶祝麥當勞新世代 Big Mac 呈獻《季前賽》開播，誠邀大家一同投入籃球熱，參與巨無霸及脆雞巨無霸包裝盒上的神祕挑戰。顧客只要 scan 包裝盒上的 QR code，便可立即使用麥當勞特別設計的 Instagram 濾鏡遊戲，接受姜濤和 Ian 向您發出的「Big Mac 麥麥食」Challenge，於籃球場外與兩 大「籃」神一決高下！

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由10月24日至11月6日，大家只需於個人平台上分享挑戰短片，並標記麥當勞 Instagram（@McDonaldsHK）和指定 Hashtag，即可參與挑戰！成功挑戰「Big Mac 麥麥食」 Challenge 並得分最高的50位用戶將贏得限量 Big Mac 版籃球！Big Mac 籃球盒上更印有姜濤和 Ian 的簽名。

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記者：張以正