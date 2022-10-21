  • 25°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】多想雲通過上市聆訊　擬集資4億至5億

新股IPO 18:12 2022/10/21

分享：

分享：

【新股IPO】多想雲通過上市聆訊　擬集資4億至5億

內地營銷服務提供商多想雲周四（20日）通過上市聆訊，據外電消息人士指，多想雲擬集資約4億至5億元，正進行預路演。中泰國際為獨家保薦人。

客戶涉361度、潤地及萬科

多想雲提供SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃、廣告等業務；361度 （01361） 、華潤置地 （01109） 及萬科 （02202） 為其客戶。集團指內地營銷市場屬高度分散行業，設過百萬間服務商，其市場份額約0.03%

多想雲今年首4個月收入按年增1.05倍至1.43億元人民幣（人民幣，下同），公司擁有人溢利按年增2.61倍至1527.1萬元，期內共完成5個內容營銷業務活動，去年同期為1個活動，收益按年增3.05倍至8254.6萬元。

毛利率按年增3.3個百分點

集團整體毛利率按年增3.3個百分點至32.1%。集團指其毛利率獲提升因去年6月推出SaaS互動營銷毛利率較高，為42.1%；公關業務負責項目毛利率上升達16.3個百分點至45.8%，；以及終止與網易 （09999） 於江西上饒的合作，數字營銷毛利率增9.9個百分點至41.5%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

相關文章：

【光伏股】信義光能回A　擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股　

【新股IPO】富智康推遲分拆BFIH孟買證交所及印度證交所獨立上市

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 廣告 網易－S（09999） SaaS 廣告 IPO 萬科企業（02202） 華潤置地（01109） 361度（01361）

上一篇文章

【業績｜汽車股】長汽第三季純利按年升81%　受惠車型盈利能力增加

下一篇文章

【今日至HOT】美國研發新冠變種病毒株致死率達80%　碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【美股期貨】美10年債息升穿4.25厘、08年後首見　道指期貨跌135點　納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】美10年債息升穿4.25厘、08年後首見　道指期貨跌135點　納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【港股市況】內房股逆市造好、碧桂園升逾6%　ATM個別走、恒指全日跌69點（不斷更新）
【港股市況】內房股逆市造好、碧桂園升逾6%　ATM個別走、恒指全日跌69點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款