▲ 【新股IPO】多想雲通過上市聆訊 擬集資4億至5億

內地營銷服務提供商多想雲周四（20日）通過上市聆訊，據外電消息人士指，多想雲擬集資約4億至5億元，正進行預路演。中泰國際為獨家保薦人。

客戶涉361度、潤地及萬科

多想雲提供SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃、廣告等業務；361度 （01361） 、華潤置地 （01109） 及萬科 （02202） 為其客戶。集團指內地營銷市場屬高度分散行業，設過百萬間服務商，其市場份額約0.03%

多想雲今年首4個月收入按年增1.05倍至1.43億元人民幣（人民幣，下同），公司擁有人溢利按年增2.61倍至1527.1萬元，期內共完成5個內容營銷業務活動，去年同期為1個活動，收益按年增3.05倍至8254.6萬元。

毛利率按年增3.3個百分點

集團整體毛利率按年增3.3個百分點至32.1%。集團指其毛利率獲提升因去年6月推出SaaS互動營銷毛利率較高，為42.1%；公關業務負責項目毛利率上升達16.3個百分點至45.8%，；以及終止與網易 （09999） 於江西上饒的合作，數字營銷毛利率增9.9個百分點至41.5%。

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

相關文章：

【光伏股】信義光能回A 擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股

【新股IPO】富智康推遲分拆BFIH孟買證交所及印度證交所獨立上市

記者：宋佩恩