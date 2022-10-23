【無與輪比@iM網欄】政策跟不上 氫巴短期內或難普及

特首早前發表的《施政報告》表示，爭取香港在2035年前將碳排放總量由2005年的水平減半，從而邁向2050年前碳中和的目標，當中運輸佔了不少篇幅，包括2035年前會停止登記燃油及混能私定車。另外，為加快運輸業低碳轉型，明年會試行新一化電動的士及氫燃電池雙層巴士及重型車輛。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

筆者過往曾在此提及氫燃車的運作原理，簡單而言，氫燃車是將氫氣轉化為能量及水，從而達致零排放。問題卻在於氫的供應，由於氫屬極易燃氣體，難以像電站或油站般四處設置。

城巴早前亦曾引入首輛氫能巴士，政府官員在其揭幕禮上，並曾讚賞其續航力，以及補充燃料的便利度。然而，城巴早已明言，氫燃巴士引入的目的，是供政府測試，從而審視其營運的可能性，但由於目前法例所限，目前連測試亦遙遙無期。

的確，現行的法例並不「氫氣友善」。事關氫氣為第二類危險品，在儲存及運送方面均須符合消防處的規定。例如儲存設施動工前須建築究務監督及消防處處長審批，其通風、氣窗均有嚴格規定。此外，氫氣的運輸一般會以液化進行，亦即是「深度寒化氣體」，很諷刺地，根據現行指引，運送的車輛必須為壓縮點火式引擎——即是柴油。

筆者無意對政府的政策潑冷水，事實上，對政府減碳的政策方向，相信沒有人會反對。最怕的是「為做而做」，推行政策的同時未有細加考慮，又或是在另一端走向極端，動不動祭出「特事特辦」，破壞既有程序。至於當中如何拿捏，真正令香港成為零碳城市，則須考驗政府的功夫了。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！