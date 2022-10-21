【保你大】意外保只保意外死亡？ 一文了解各種賠償詳情

前期提及，由於近來意外頻生，筆者很多客戶的意外保險意識也提高了。筆者告訴芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐，意外保險的最大意義，不止於保障意外死亡，而是作為生存的保障，因為意外不一定會導致死亡，但卻會導致永久傷殘。由於傷者仍然生存，但又不能工作，甚至要繼續治療。這個時候，意外保險就大派用場。

最近，筆者有一位年輕準客戶Patrick想買保險，筆者也特意提醒他，意外保險的重要性。他在WhatsApp中問筆者，到底意外保險是怎樣賠的，以及有甚麼要注意的地方。今日筆者就約了他去芳姐的茶餐廳見面，我們吃過早餐之後便入正題。

Patrick：「其實，意外保險是不是只保障意外死亡？我看近期的新聞，有些意外會導致嚴重受傷，甚至一生也不能工作，這樣可以賠嗎？」

森：「其實，意外保險的保障範圍很廣泛，由最嚴重的意外死亡，到只是輕微的受傷也可以保障到。」

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Patrick：「嗯，是嗎？請詳細告訴我吧！」

森：「主要來說，意外保險是買一個保額的，萬一遇上意外事件導致死亡，就會賠這個保額。另外，如果意外導致永久傷殘，也會一筆過，或分階段賠出整個保額。但你可能聽過，有些是斷肢，或斷了一隻手指，也有不同百分比的賠償。」

Patrick：「嗯，是嗎？」

森：「是的，有些意外保險會詳細劃分肢體上的不同缺損，可以得到保額的某個百分比賠償。另外，意外燒傷也會按照燒傷程度而有不同百分比的賠償。」

Partick：「明白，但這些都可能是嚴重意外，但我們日常生活中，小意外的佔比可能更高，這也可以保到嗎？」

森：「可以的！除了大額的意外賠償外，意外保險還可以提供意外住院現金、意外入息保障，以及意外醫療費用等幾方面的賠償保障。」

Patrick：「可以詳細解釋一下嗎？」

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森：「當然可以。首先，如果是意外住院入息，做法是買一個每日入息，例如1,000元，那麼，如果因為意外入院治療7日，保險公司就會賠7,000元。如果是入息保障的話，一般會以7日起計，假設買了每7日賠7,000元，只要因為受傷而未能工作，醫生又開出7日的病假紙，但我要指出，受保人不一定需要住院，可以是在家中休養，也可以獲得這7,000元的入息保障。」

Patrick：「嗯，我有問題，賠了意外住院入息，還可以賠意外入息保障嗎？」

森：「問得好，可以的，兩者沒有抵觸，只要兩者都有買便可。」

Patrick：「明白！」

森：「至於意外醫療費用賠償，同樣是買一個保額，但這個金額一般不會很大，主要是幾千至最多萬元，萬一發生意外需要治療，便可以實報實銷形式賠償整筆費用，但當然，會以你買的保額為上限。」

Patrick：「咦，這個有需要住院嗎？」

森：「不一定需要，所以我說，如果是小意外，例如切菜弄傷手指，只要去診所敷藥，或打破傷風針，便可以拿收據去索償，索償額就以你買的每宗醫療事故的保額為限。」

Patrick：「如果3種意外保障都買齊，就3種都有得賠？」

森：「是的，不會重覆！」

Patrick：「嗯，大致明白了！但我還想問一下，到底你們怎樣定義意外？」（待續）

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第782期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨