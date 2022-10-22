【劉‧住保鮮期@iM網欄】隱世串燒鳥世一    不得不食「鳥」

颱風納沙來襲，氣溫瞬間清涼，加上時而驟雨，偶爾颯颯強風，令人不期然想起日本沖繩的天氣，當然還有喜愛的日本美食滋味。既然對美食念念不忘，於是便立即行動相約Banker好友，到中環一間頗為隱世的日式串燒小店鳥世一，重溫日本美食之餘，順道重拾一下像從前到大坂品嚐ichiban 鳥燒（燒雞肉）的感覺。

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日式小店的風格，一向推崇座位稀少矜貴，食物新鮮，服務周到。鳥世一全店座位雖然少於20個，但感覺舒適闊落。而最貼心的是全間店舖都沒有燒烤味，沒有污煙漳氣的感覺，皆因餐廳料理長兼主廚森分秀樹會在餐廳中央的玻璃廚房內，即席為客人炮製串燒美食。原來入廚30年的森分師傅，曾於日本大阪著名燒鳥名店Yamato受訓和工作，擅長以鹽燒、汁燒和自家秘製醬燒烤美食而聞名，燒鳥手法純熟，經驗豐富。聞說師傅那個醬汁是用鰻魚骨、雞骨和其他秘製材料熬製，還要每天添加更換食材烹調，以保持醬汁鮮味。如此講究，正好體現日本人對美食、味道和醬汁的堅持。

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餐廳最出名的是燒鳥，所以點了雞翼、雞腿肉、雞軟骨和雞冠。師傅選用鹽燒方法為我們炮製出皮脆肉嫩的鳥燒美食，令第一次品嚐雞冠串燒的筆者，留下美食印記。師傅還跟我們說日本人很喜歡吃雞內臟和雞皮，但香港人卻非常注重健康，只愛吃燒雞翼、雞腿肉及雞軟骨。為了推廣不同部位的鳥燒美食，他特別為本地客人設計了一款名為「雞皮雞腎韭菜千尋」的串燒，用薄薄一片雞皮包裹着雞腎和韭菜做串燒，透過韭菜的微辣菜香味道平衡雞油內臟的油膩感覺，推出後果然很受歡迎。

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除了吃串燒，我們也點選了蒲燒鰻魚及燒銀鱈魚的午市套餐，厚切的鰻魚肉質爽口，煙韌彈牙，感覺有滿滿的骨膠原，跟銀鱈魚的嫩滑柔順，無骨啖啖肉的口感，截然不同。但兩者卻又有相同之處，就是師傅透過使用自家醬汁，掃上食物表面燒烤，將魚肉的鮮味直接提升。吃着味濃的串燒，當然要以日本清酒相伴。餐廳也有自家品牌的日本清酒供應，可惜午飯過後還要工作，朋友說要留待下次來個串燒happy hour，盡情體驗邊飲邊吃的美好飯聚時光。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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