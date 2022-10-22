【清酒新世界@iM網欄】浦河菅農園 蝦夷蔵梅酒 LAB

上一篇介紹了國士無雙的「蝦夷蔵」，今篇會主力介紹酒造出產的「蝦夷蔵 梅酒 LAB (北海道浦河草苺)」，這是一款與浦河町的浦河菅農園合力釀制的梅酒，以清酒為基礎並混合多種草莓，草莓的甜美香氣和梅子的酸味令人有如穿越時空回到夏天。

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先簡單介紹一下浦河菅農園，現任第四代社長是菅義偉，在他父親的指導下，開始生產夏季草莓。由於草莓原本是在涼爽的季節種植的，在炎熱的夏季被認為是一種難以種植的作物，而農園成功克服種植優質的夏季草莓。農園不單只種植夏季草莓，還種植四種冬季草莓。農園的目標不僅成為日本夏季草莓產量的第一，更重要的是培育下一代，並共同提高作為產地的競爭力，所以他們認為有必要不斷努力才能達到這個目標。

雖然浦河菅農園的草莓已實現了「日本第一」，但他們不會因為這樣而放棄進步，所有農民致力捍衛祖先獲得「日本第一夏季草莓」的稱號，這可說是他們的使命，同時也轉化成為他們的動力！他們希望發展一種植根於社區的生計，讓在浦河出生和長大的孩子們都有一個草莓園的夢想和未來！

言歸正傳，這款梅酒混合了多款草莓汁，強調是100%草莓果汁！包括桃薰TOUKUN、かおり野 KAORINO、やよいひめ YAYOIHIME和すずあかね SUZUAKANE，每款草莓各有不同，接下來逐一介紹這些草莓。桃薰TOUKUN的顏色偏橙帶點白，果肉柔軟，香氣比較濃郁而華麗，能夠聞到淡淡的椰子和桃香，品嚐起來有點像白桃，與普通草莓有所不同。由於種植困難，所以產量很少，是一種非常罕有的草莓。

かおり野 KAORINO散發著甜美的香氣，草莓的形狀較修長呈錐形，果皮表面有光澤，帶鮮橙紅色，果實偏大，多汁含糖量高，因為無酸味所以非常受女性歡迎，而且成熟後的味道就會變得特別甜。やよいひめ YAYOIHIME具有強烈的甜味和溫和的酸味，可以生吃或用製造蛋糕，同時也推薦用於製作果醬或配搭雪糕。這種草莓表皮是鮮紅色及略帶橙色，果肉結實，味道方面比較溫和不太酸。

一般來說，三月草莓的品質會下降，但它的特點是具有優良的保質期，能夠保持高品質。すずあかね SUZUAKANE是夏季收穫的草莓中最甜的，主要用於商業用途，例如與糖果店的新鮮奶油混合製成糖果原料，也適合生吃，味道起初偏酸後帶甜味。草莓的大小和顏色都充滿了穩重的紅色。

不知大家品嚐這款梅酒的時候能夠試出那幾款草莓呢？

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話：0166-23-2251

官網：https://takasagoshuzo.com/