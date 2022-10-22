  • 30°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】浦河菅農園 蝦夷蔵梅酒 LAB

名人薈萃 13:00 2022/10/22

分享：

分享：

上一篇介紹了國士無雙的「蝦夷蔵」，今篇會主力介紹酒造出產的「蝦夷蔵 梅酒 LAB (北海道浦河草苺)」，這是一款與浦河町的浦河菅農園合力釀制的梅酒，以清酒為基礎並混合多種草莓，草莓的甜美香氣和梅子的酸味令人有如穿越時空回到夏天。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

先簡單介紹一下浦河菅農園，現任第四代社長是菅義偉，在他父親的指導下，開始生產夏季草莓。由於草莓原本是在涼爽的季節種植的，在炎熱的夏季被認為是一種難以種植的作物，而農園成功克服種植優質的夏季草莓。農園不單只種植夏季草莓，還種植四種冬季草莓。農園的目標不僅成為日本夏季草莓產量的第一，更重要的是培育下一代，並共同提高作為產地的競爭力，所以他們認為有必要不斷努力才能達到這個目標。

雖然浦河菅農園的草莓已實現了「日本第一」，但他們不會因為這樣而放棄進步，所有農民致力捍衛祖先獲得「日本第一夏季草莓」的稱號，這可說是他們的使命，同時也轉化成為他們的動力！他們希望發展一種植根於社區的生計，讓在浦河出生和長大的孩子們都有一個草莓園的夢想和未來！

言歸正傳，這款梅酒混合了多款草莓汁，強調是100%草莓果汁！包括桃薰TOUKUN、かおり野 KAORINO、やよいひめ YAYOIHIME和すずあかね SUZUAKANE，每款草莓各有不同，接下來逐一介紹這些草莓。桃薰TOUKUN的顏色偏橙帶點白，果肉柔軟，香氣比較濃郁而華麗，能夠聞到淡淡的椰子和桃香，品嚐起來有點像白桃，與普通草莓有所不同。由於種植困難，所以產量很少，是一種非常罕有的草莓。

かおり野 KAORINO散發著甜美的香氣，草莓的形狀較修長呈錐形，果皮表面有光澤，帶鮮橙紅色，果實偏大，多汁含糖量高，因為無酸味所以非常受女性歡迎，而且成熟後的味道就會變得特別甜。やよいひめ YAYOIHIME具有強烈的甜味和溫和的酸味，可以生吃或用製造蛋糕，同時也推薦用於製作果醬或配搭雪糕。這種草莓表皮是鮮紅色及略帶橙色，果肉結實，味道方面比較溫和不太酸。

一般來說，三月草莓的品質會下降，但它的特點是具有優良的保質期，能夠保持高品質。すずあかね SUZUAKANE是夏季收穫的草莓中最甜的，主要用於商業用途，例如與糖果店的新鮮奶油混合製成糖果原料，也適合生吃，味道起初偏酸後帶甜味。草莓的大小和顏色都充滿了穩重的紅色。

不知大家品嚐這款梅酒的時候能夠試出那幾款草莓呢？

  • 地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
  • 電話：0166-23-2251
  • 官網：https://takasagoshuzo.com/

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】 高砂酒造 蝦夷蔵梅酒
2022/10/15
【清酒新世界@iM網欄】 高砂酒造 蝦夷蔵梅酒
【清酒新世界@iM網欄】赤色酵母釀製 粉紅色清酒
2022/10/08
【清酒新世界@iM網欄】赤色酵母釀製 粉紅色清酒
【清酒新世界@iM網欄】四季節酒 妙高山酒造．五
2022/10/01
【清酒新世界@iM網欄】四季節酒 妙高山酒造．五
【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀88 妙高山酒造．四
2022/09/24
【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀88 妙高山酒造．四
【清酒新世界@iM網欄】杜氏栽培米 妙高山酒造．三
2022/09/17
【清酒新世界@iM網欄】杜氏栽培米 妙高山酒造．三
養生 清酒 日本 北海道

下一篇文章

【消費優惠】3香港聯乘戶戶送Deliveroo 上台或於My3 App連接至易賞錢帳戶 送$200美食及生沽百貨優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款