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【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務（立即收看）

股市 12:28 2022/10/24

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：太古A （00019） 、招金礦業 （01818） 、中海油田服務 （02883） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：http://video.hket.com/video/3382132

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責任編輯：霍耀堂

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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