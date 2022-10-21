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【Twitter收購】Twitter面臨裁員危機？　Elon Musk擬炒逾7成員工

科技 16:30 2022/10/21

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有報道指，收購者Elon Musk計畫在收購程序完成後，擴大Twitter明年的裁員計畫，大幅削減約73%員工。

Twitter收購限令在即，有報道指，收購者Elon Musk計畫在收購程序完成後，擴大Twitter明年的裁員計畫，大幅削減約73%員工。

【收購Twitter】Twitter員工股權帳戶　將於10月28日前凍結

據《華盛頓郵報》報道，Twitter的現任管理層計劃在明年年底前裁員25%，但收購程序完成，裁員計畫將進一步擴大。原因是Elon Musk告訴潛在投資者，作為收購Twitter的其中一部分，是要將Twitter的7,500名員工，削減至約2,000名「骨幹員工」，即解僱約73%現有員工。

Wedbush分析師Dan Ives指，裁員近75%至少意味著該企現金流和盈利能力更強，對潛在投資者具有一定吸引力。

惟里士滿大學 （University of Richmond）威廉姆斯法學院主席Carl W. Tobias，甚至Twitter員工亦警告，大規模裁員裁員無疑將對Twitter的日常運營產生影響，包括其處理有害內容和數據安全問題的能力，令Twitter可能成為有害內容和垃圾郵件充斥的平台。

大幅裁員屬謠言

對此，Twitter總法律顧問Sean Edgett隨後在一份備忘錄中回應，隨著交易接近尾聲，預計會有「大量的公開謠言和猜測」。強調該企不確定買家在收購後的計劃，「建議不要聽從謠言或洩露的文件，而是直接等待我們和買家的事實。」

【Twitter新功能】Twitter推文允許加入GIF　iOS與Android用戶率先使用

【影片抖音化】Twitter更新播片界面　與TikTok操作相似

責任編輯：殷凱怡

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