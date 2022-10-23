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【山地悠遊人生@iM網欄】為下一代移民，還是失去下一代？

名人薈萃 16:00 2022/10/23

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香港不同時代都出現過移民潮，40、50年代的移民；大多數父母在國外做苦工，這些父母英語能力不足，他們大多在餐館打工，存夠錢以後自己開餐館，然後小孩每天要到餐館裡幫忙，日子過得很辛苦，這些孩子並沒有過上幸福生活。其中一批能讀書的小孩成為專業人士，但他們跟父母的隔閡變成了一生的陰影，總是想逃離家庭，避開父母。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

我從哥倫比亞過境到厄瓜多爾被搶劫，有幸碰到琪琪一家人，在他們家過了一段開心的日子。


80、90年代的移民潮，大多是中產家庭；母親一人在國外帶孩子，父親遊走在中港兩地做太空人，孩子生活優裕，不懂人間疾苦，這批孩子的生活水準甚至比當地小朋友更高。但夫妻長期分開生活，家庭產生很多問題，比如小三，代溝、疏離冷漠等等，造成家庭分裂的例子數不勝數。最後父母回流，子女跟孫兒在國外繼續生活成為大多數。那麼到底是為下一代移民，還是失去下一代呢！
 

每個地方都有人想移民，琪琪的爸爸曾經移居到西班牙一年，最後放棄移民，回到厄瓜多爾一家人在一起！



當年我從哥倫比亞過境到厄瓜多爾被搶劫，有幸碰到琪琪一家人，他們收留我住了兩個星期。厄瓜多爾很窮，但琪琪一家很幸福。 聊天以後才知道，琪琪的爸爸曾經移民到西班牙一年，希望一家人可以過上更好的生活，那一年他每個星期打一次長途電話回家，每次小女兒問爸爸在哪啊，是不是在天上啊！爸爸心裡很掙扎很痛苦，如果要等一家人全部移居到西班牙，需要最少五年時間才能團聚，在西班牙琪琪爸爸是理髮師，居住環境狹小。但在厄瓜多爾他擁有一家髮廊，琪琪的媽媽是中學老師，外婆是國家級歌唱家， 一家人住在一幢別墅裏，生活品質高。最後琪琪的爸爸放棄移民，回到厄瓜多爾一家人在一起！
 

一家人樂也融融。

琪琪的外婆是歌唱家，煮得一手好菜。

這一次的移民潮，跟以往完全不一樣，大多家庭是連根拔起，變賣香港的資產移居海外。他們大多是學歷高，英語能力強的人，好像醫護人員移居後就很容易找到工作。還有一批賺夠錢，到當地置業收租維生的。現在的經濟環境下，在國外根本找不到適合的工作，未來幾年的通脹不斷爆升，開銷只會有增無減。身邊很多朋友在考慮或準備移民，但如果英語能力不強，經濟條件不足，或是不能放棄香港的高薪工作，需要一家人分開生活，那就需要慎重考慮。假如下定決心移民，首先要增強英語能力，必須一家人共同進退。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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