【玄人‧峰語@iM網欄】風水九運 女性抬頭不限於中女

眾所周知，「九運」是行「離火」世運，而「離卦」在八卦代表是中女 (「巽卦」為長女、「兌卦」為幼女)，因此很多玄學同儕都會認為接下來的20多年時間，中年女性(介乎於30歲到55歲)將迎來歷史上最高的社會地位，掌控著掌舵位置。

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對於這個推論，是業界普遍的解讀，但我自己卻有另一種體會。首先，八卦的類象代表，早已寫在不同古書典籍之上，所以每一卦有其代表：如「乾卦」屬年長男性長輩、父親；「坤屬」年長女性長輩、母親；「震卦」屬長男、「艮卦」屬幼子。然而，理論歸理論，習玄學很著重以實戰來驗證理論是否真確，不能夠依書直說。

以我的經驗，如在風水及起卦上的應用，每卦的類像代表性及應用性會較高，尤其是用於風水上，如「震方」受破，家中長子通常會出現問題；「乾位」受損，通常應父親出事。問題是，如果卦套用在世運之上，八卦的類象的準繩度，則可待商榷了。究其原因，我是透過觀察過去世運的一些特徵，去判斷以卦去解讀世運究竟有多準確？

就以七運「兌卦」 (1984-2003）的二十年，「兌卦」是代表幼女，如果以卦去解運，按理是少女當打，也會是社會一時的風尚。然而，就以大家最熟悉的娛樂圈為例，那段時間仍是以男性主導，香港以樂壇以「哥哥」、「校長」及「四大天王」稱霸，女性雖然也「梅姐」，但仍是以男性為主導。如果我們將視野在拉闊一點，放眼世界娛樂圈、政壇、社會運動代表者，都是以男性為主。再以八運「艮卦」(2004-2023）的觀察，儘管是「少男」為世運代表，但卻出現很多女團、當紅女星、當然同時也有當紅的男星，但大部分都是中年最為出色。見微知著，所以如單純以卦去解釋那個性別及年齡層於某個世運會跑出，明顯是以偏蓋全。

然而，對於「九運」而言，我認同女性的地位會繼續上升，而且有成就的不限於中年女性的年齡層。「離卦」雖在卦象代表中女，但它另一更大的象數是屬火，主改革、破舊立新、文化改變……等，而當踏入「九運」時，一些傳統的觀念會更加徹底的改變。不知大家有沒有留意，女仔的成長發展周期會早熟，很多十多歲的小女孩已可充份發揮出自己的天賦，但男孩子則較為遲熟，很多時還要等開竅才可發揮所長。以前的社會，女仔20歲拋頭露面，會被視為過早發展，而過去幾年社會的觀念改變，已接受了十來歲的女孩子投身演藝事業，因而為早起步成熟及少女們，提供了更多表現及嘗試的渠道，所以女孩子可以更早發展。當這個氣候成風時，大家不難發現女性的可塑性、專業性、更加容易成為市場焦點。因此，我相信「九運」所謂的女性地位提高，不限於中年女性，少女發揮會更加多，而且更會是一個「九運」的社會特徵。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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