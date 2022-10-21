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《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低

股樓投資 15:43 2022/10/21

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恒基地產(00012)發展的粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna，就於《施政報告》發表當日突擊上載樓書，隨後一天舉行命名儀式，然後於今日公布首張價單。

首批涉及113伙，涵蓋13伙開放式單位、69伙1房戶、26伙2房及5伙3房單位，實用面積186至683平方呎，價單定價297.1萬元至1,012.7萬元，價單呎價14,438至16,559元。首批價單定價計市值約5.7億元。發展商提供最高達樓價7%的折扣優惠，折實價介乎276.3萬元至941.8萬元，折實呎價介乎13,428至15,400元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，形容價錢屬「相當忍讓價」，明天開放示範單位及接受認購登記，最快月內開售。見施政報告大力推動北部都會區，並提出不少具體的計劃，北環綫亦於本屆政府任期內動工，利好項目潛力發展。

延伸閲讀 【多圖】ONE INNOVALE-Cabanna三房示範單位陪你睇 長型客飯廳盡顯空間感

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根據樓書，ONE INNOVALE-Cabanna由2座15層高住宅大廈組成，提供565伙，實用面積158至1,054平方呎，涵蓋開放式至4房間隔，為系列項目中首度提供少於200平方呎及大於1000平方呎的單位。

同場加映 【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

 

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 一手市場 ONE INNOVALE－Cabanna 粉嶺 恒基

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