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【新秀麗1910】大摩料未來30日股價上升 新秀麗升4.7%

股樓投資 16:38 2022/10/21

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摩根士丹利預料新秀麗（01910）未來30日股價將升，料發生機率70至80%，並予其目標價26.1元，評級「增持」。新秀麗周五（21日）收市報18.22元，升幅4.7％。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

大摩指，新秀麗今年第二季的強勁業績令市場對第三季的預期提高，因此帶來的驚喜可能有限。雖然該股自9月底以來已由高位下跌18%，然而季內收入仍然繼續增長。該行認為日本、韓國、香港和台灣地區的「開關」應該有助生意，公司第四季休閒旅遊的需求或會繼續強勁。



【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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該行續指，新秀麗現價相當於2023年市盈率預測為11倍，認為其風險回報吸引，預計公司將會是少數幾間有可能在未來1至2季內實現上調預測的消費類公司之一。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文：鄭昊彤

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新秀麗（01910） 大行報告

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