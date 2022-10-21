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【異動股】電力股炒上、潤電龍源升近7%　環渤海動力煤價格指數按年跌13%

股市 15:37 2022/10/21

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【異動股】電力股炒上　環渤海動力煤價格指數按年跌13%

電力股炒上，火電相關股潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 、華電國際 （01071） 等大升6至7.7%。

此外，風電和光伏股向上，大唐新能源 （01798） 升9.7%，新天綠色 （00956） 升2.8%，協鑫新能源 （00451） 更大升13.3%。

花旗指，至10月19日，環渤海動力煤價格指數（BSPI）報每噸735元人民幣，按周持平，按年跌13%，並跌回年初水平。煤炭庫存亦按周跌5.7%，至450萬噸。同時，該行又指，自5月1日撤銷的進口煤稅收禁令對供應未有太多提升，因日本及南韓因地緣政治原因，轉而進口更多來自澳洲和印尼的煤炭。

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

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【解碼｜煤炭股】煤炭股逆市抽高、兗礦能源升逾一成　分析稱內外因素推高煤炭需求

編輯：姚卓然

 

華潤電力（00836） 龍源電力（00916） 市場動向 港股 大行報告 動力煤 異動股

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