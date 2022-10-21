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美託兒所職員戴萬聖節面具嚇幼童 被控虐兒（有片）

環球社會熱點 16:00 2022/10/21

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美國一間託兒所的職員想提前慶祝萬聖節，竟然戴上面具在課室内扮鬼嚇幼童，有多名幼童都被嚇到號啕大哭。相關影片於網上曝光後惹起眾怒，5名職員其後被控虐兒。

C朗IG發文表心跡 傳拒披甲被內部禁賽 【下一頁】

涉事託兒所Lil' Blessings位於密西西比州，本月較早時網上流傳一段影片，顯示其中一名職員Sierra McCandless戴上可怕的萬聖節面具，走到房間内嚇一眾小朋友。

    點擊圖片放大
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當蒙面的Sierra走近小朋友近距離想接觸他們時，小朋友神情驚恐更嚇到落荒而逃。而Sierra更試圖追逐這些小朋友。

影片在網上瘋傳，引來不少網民炮轟。Sierra其後在網上發布一段道歉影片，強調自己無意傷害任何人，亦非出於惡意嚇小朋友。

賓斯馬首奪金球獎 C朗排名創17年新低 【下一頁】

她聲稱當時老師詢問她是否願意戴面具和小朋友互動，利用面具嚇小朋友讓他們願意打掃課室，指自己並非虐待兒童者。

不過檢察部門本周已經起訴Sierra與其餘4名職員，其中4人被控3項虐兒罪，餘下1人因未有通報事件而面臨兩項指控。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

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責任編輯：鄭錦玲

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