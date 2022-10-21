【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草

▲ Nespresso利用這些堆肥於獨立室內農場種植各種香草、微菜苗及食用花。（受訪者提供圖片）

Nespresso於10月推出RE:FARM期間限定體驗，讓顧客完整體驗Nespresso的咖啡粉囊如何循環再生，更可以參與工作坊。

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Nespresso與K11及一家本地室內農業技術農場Common Farms合作，於現有的K11 MUSEA附近的分店設置RE:FARM，場內設置回收機。回收機會先把咖啡粉囊與咖啡渣分離，分解的鋁可回收用於製造其他再生產品。

咖啡渣為菜苗提供養份

廢棄的咖啡渣轉化為堆肥，為植物提供營養。咖啡渣堆肥可改善土壤排水、蓄水及曝氣，還可酸化土壤，成為天然驅蟲劑，阻止害蟲破壞農作物。

Nespresso則於RE:FARM利用這些堆肥於獨立室內農場種植各種香草、微菜苗及食用花，並送往K11 MUSEA和香港瑰麗酒店內特選的伙伴餐廳，用以入饌期間限定菜單。參與餐廳包括Asaya Kitchen、Chaat、鄧記及鏞鏞．藝嚐館，名單將於未來9個月不停更新。

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責任編輯：葉泳珊