  • 26°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草

商業 16:15 2022/10/21

分享：

分享：

Nespresso利用這些堆肥於獨立室內農場種植各種香草、微菜苗及食用花。（受訪者提供圖片）

Nespresso於10月推出RE:FARM期間限定體驗，讓顧客完整體驗Nespresso的咖啡粉囊如何循環再生，更可以參與工作坊。

【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈

Nespresso與K11及一家本地室內農業技術農場Common Farms合作，於現有的K11 MUSEA附近的分店設置RE:FARM，場內設置回收機。回收機會先把咖啡粉囊與咖啡渣分離，分解的鋁可回收用於製造其他再生產品。

咖啡渣為菜苗提供養份

廢棄的咖啡渣轉化為堆肥，為植物提供營養。咖啡渣堆肥可改善土壤排水、蓄水及曝氣，還可酸化土壤，成為天然驅蟲劑，阻止害蟲破壞農作物。

Nespresso則於RE:FARM利用這些堆肥於獨立室內農場種植各種香草、微菜苗及食用花，並送往K11 MUSEA和香港瑰麗酒店內特選的伙伴餐廳，用以入饌期間限定菜單。參與餐廳包括Asaya Kitchen、Chaat、鄧記及鏞鏞．藝嚐館，名單將於未來9個月不停更新。

【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成

【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
今日
【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
今日
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
今日
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
2022/10/20
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」

你可能感興趣

【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
今日 14:30
【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
今日 12:40
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
今日 11:30
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
商場 餐廳情報 可持續發展 商場活動 咖啡 農場 好去處 K11 MUSEA 酒店

下一篇文章

【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」名額64000個　消費滿800元即可向旅行社報名
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」名額64000個　消費滿800元即可向旅行社報名
【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
【大灣區薪酬趨勢】港企明年料加薪3至3.3%　升幅略遜廣東省
【大灣區薪酬趨勢】港企明年料加薪3至3.3%　升幅略遜廣東省
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款