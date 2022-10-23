【軍事科技】自主防空炮塔射程達4000米　快速擊落無人機群

▲ 為了進行快速交戰，RAPIDFire的彈架裝有140發子彈，足以進行大約30次攔截。（Nexter）

俄烏戰事已持續8個月，俄羅斯與北約國家的關係愈趨惡化，爆發全球性戰爭的機會亦在增加。為應對現代軍事的高科技武器，法國軍工企業Nexter開發了一款自主防空炮塔，射程範圍達4,000米，能針對無人機進行快速交戰。

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現代軍事行動經常採用成本較低的無人機、超音速導彈，以及戰鬥轟炸機，對價值數十億美元的軍艦進行密集式攻擊，而軍艦往往會處於下風，形成資源和戰果不對稱的局面。

裝有140發子彈 進行快速交戰

為應對無人機的威脅，Nexter開發了自主防空炮塔「RAPIDFire」，能夠自動偵測、鎖定和摧毀陸地、空中和海洋上的攻擊。為了進行快速交戰，RAPIDFire的彈架裝有140發子彈，足以進行大約30次攔截。

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此外，RAPIDFire擁有高精度的光電火控系統（Optronic Fire Control System），配有多光譜瞄準器和高速激光測距儀，可以自動選擇適當的彈藥，來對付來自海陸空的不同威脅。

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責任編輯：陳卓賢