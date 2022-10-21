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【減排徵稅】動物「排氣」加劇全球暖化　紐西蘭將徵收「打嗝放屁稅」　農民開拖拉機上街抗議

環球政經 16:05 2022/10/21

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紐西蘭為實現2050年淨零排放目標，上周公布將就動物排放溫室氣體問題，向畜牧農場徵稅，引來業界人士批評。據外媒報道，20日當地數千名農民上午開始湧入威靈頓和奧克蘭等多個城市抗議，他們更號召上百輛拖拉機前往市中心舉牌示威。

當地農民展示標語，稱相關政策「很糟糕」，並警告指徵稅將政令到食品價格上漲，同時使他們更難以營運謀生。紐西蘭西海岸地區委員會主席與該處3名市長亦表明支持農民的活動，他們亦提到 :「此稅收計劃或會導致26% 紐西蘭農場消失。」

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畜牧業是紐西蘭的主要產業，當地人口為500萬，牛和羊的數量則為當地人口數7倍。因牛羊排氣或排泄時會產生甲烷，目前紐西蘭將近一半的溫室氣體排放總量來自畜牧業，故是次稅收又被稱為「打嗝放屁稅」（burp and fart tax）。

紐西蘭總理阿德恩( Jacinda Ardern )上周宣布，將就動物排放的氣體，諸如向畜牧業者徵費的計劃，屬全球首例。有關氣體將會依照在大氣中停留時間的長短分開定價，而從畜牧業收取的稅收，將重新投入農業研究，以支持新技術開發、諮詢並回饋農民。阿德恩亦表明，期望明年可以完成立法，並在2025年或之前引入相關稅制。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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紐西蘭政府早前承諾2050年淨零排放目標，包括在2030年前令動物排放甲烷的水平較2017年減少10%，到2050年前進一步減少47%。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文 : 陳楚琨

稅務 新西蘭 阿德恩 農場 請願示威 氣候暖化 人口

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