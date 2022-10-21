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【職場熱話】趁「0+3」請5日假旅行 上司卻提出一個條件 打工仔感難接受 呻「咁仲叫放假咩？」

理財智慧 18:12 2022/10/21

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港府放寬防疫措施，推出「0+3」入境計劃後，令港人旅遊熱潮重現，不少打工仔趁年尾請假去旅行。不過，有網民在討論區發帖，指自己計劃向公司請4至5日假期去旅行，怎料上司卻提出一個條件，才會批准他放假，令他感到相當不滿。

事主請假旅行被上司留難經過：

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

對於事主上司提出的條件，很多網民都表示不同意，替事主不值，表示：

啲嘢唔會有做曬嘅一日，咁即係唔洗放假啦？

周圍在搶人才，你公司咁刻薄，一於辭職放假返黎再搵

公司唔夠人，應該係老闆請多啲人，唔係要員工承擔開支

其他網民回應：

請假，要先看自己有無儲假多未放，和公司商議，大家解决问题，請假分急慢輕重。

我上司仲得人驚，佢好似唔知有0+3，見我請成個星期假問我冇事呀嘛？因為我公司呢2年一放較多日數嘅同事都係入院做保養/維修

兩日病假兩日大假？

最主要係睇你手上有咩,係你專屬跟緊嘅啫，如果真係有嘢係你跟緊，咁無計

 

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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責任編輯：李兆明

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