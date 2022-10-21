【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕

▲ Meta的獨立監督委員會宣布，在本月內將警告屏幕應用於指定內容的帖文上。（資料圖片）

Facebook（fb）和Instagram等為人熟悉的社交媒體上充斥各類資訊和言論，但並不是所有人都適合或願意觀看。為保障用戶體驗，Facebook和Instagram母公司Meta的獨立監督委員會宣布，在本月內將警告屏幕應用於指定內容的帖文上，亦會為誤被屏蔽的合格內容恢復展示。

【Meta AI】Meta推AI翻譯工具 支援閩南話英語互譯（有片）

Meta獨立監督委員會周四（20日）發文指，其董事會於2022年第二季度，即今年4月1日至6月30日期間，收到34.7萬份來自全球Facebook和Instagram用戶的申訴，證明用戶不斷要求將 Meta的內容審核決定交由一個獨立機構處理。

針對用戶的相關要求，Meta獨立監督委員會表示，已獲得做出具有約束力的決定能力，將從本月開始於帖文中，包括照片和影片，應用警告屏幕，為部分內容標記為「令人不安」或「敏感」。該委員會亦有能力審查用戶刪除內容的上訴，可決定「保留或恢復合格內容」的應用警告屏幕。

該委員會在其網站上稱：

我們致力做出有原則、獨立的決定，對Facebook的重要內容有約束力，並就Facebook的內容政策發表諮詢意見。

【VR耳塞】Anker推VR專用無線耳塞 可與Meta Quest 2配合使用

【Meta元宇宙】Horizon Worlds表現不及預期 每月活躍用戶僅20萬人

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：