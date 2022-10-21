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日本通脹再創8年新高 俄烏戰爭推高進口物價

環球社會熱點 15:13 2022/10/21

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日本周五（21日）公布9月全國消費者物價指數，按年上升3%，通脹創近8年以來新高。除生鮮食品以外，日本食品價格上漲4.6%，創自1981年8月以來最大丈夫。日本分析指，日圓貶值與俄烏戰爭導致價格上漲，令進口物價居高不下造成影響。

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日本總務省公布9月全國消費者物價指數為102.9，按年增3%，已連續13個月同比上升。若剔除消費稅增加影響，升幅則為1991年8月以來，逾31年以來最大。若剔除生鮮食品及能源，指數則為101.1，上升1.8%，包含生鮮食品及能源指數則上升3%至10.31。

日本生活用品為主的商品價格接連上升，連續半年超越日本政府與央行提出的2%通脹目標。但當地加薪幅度並未跟上，家庭購買力被削弱，包含消費稅增稅影響在內的增幅則創2014年9月以來，近8年新高。

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不含生鮮的食品價格上漲4.6%，創1981年8月以來最大漲幅，反應當地企業普遍加價。其中食用油及調味料上漲7.9%，穀物類則上漲7.2%，能源維持上漲16.9%高水平。電費與城市燃氣費則分別上漲21.5%及25.9%。

日本家用冷氣及洗衣機等耐用家庭消費品亦上漲11.3%，創1975年3月以來最大漲幅。隨著新冠肺炎疫情減趨平穩，住宿費僅上漲6.6%。

出生鮮食品外，日本522種物價調查對象中，錄得上漲的有385種，不變的則有46種，亦有91種錄得下滑。漲價種類較8月時的372種多。據悉，2020年除生鮮食品外的指數為100。《共同社》分析指，日圓貶值與俄烏戰爭導致價格上漲，進口物價居高不下造成影響。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

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責任編輯：李俊儀

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