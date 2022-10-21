  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英國9月零售銷售按月再跌1.4%遜預期　英鎊跌1.5%失守8.7算　分析：下月或兌8.12港元

宏觀解讀 22:43 2022/10/21

分享：

分享：

【英國經濟】英國9月零售銷售按月再跌1.4%　遠遜預期

英國通脹情況未見改善下，英國公布9月零售銷售數據，單月零售銷售按月跌1.4%，遠遜市場預期的跌0.5%，較8月零售銷售按月跌1.7%未見改善。以按年比較計，英國9月零售銷售跌6.9%，而市場預期跌幅為5%。

剔除汽車燃油費用，英國9月核心零售銷售按月跌1.5%，市場預期為跌0.3%，與前值1.6%相若。以按年標準比較，9月核心零售銷售跌6.2%，市場預期為4.1%。

數據公布後，英鎊兌美元再度失守1.12水平並創日內低位，晚上8時半低見1.1062美元，單日曾跌1.5%，以港元計價，每英鎊相當於8.683港元。其後跌幅收窄，晚上10時28分英鎊兌美元1.1157，每英鎊相當於8.76港元。

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，卓慧思離任首相，候選人政綱未公布，英鎊日內跌幅加劇，相信一方面是當地政局不確性，加上時近周末，交易員見市場不明朗，而進行平倉，亦關注今日美國紐約開市後，評級機構或下調英國主權評級。他預料英鎊仍會續弱，再破位下降機會大，隨着美聯儲持續加息，下月加息後或先試1.035低位（以港滙7.85計，即每英鎊兌8.12港元），之後再向1算進發。

**重溫【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大**

相關文章：

【英國通脹】英國9月CPI重回雙位數字　按年增10.1%超預期

英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）

編輯：麥德銘、胡學能

開啟hket App，閱讀全文
外滙 經濟數據表現 經濟 英鎊 英國 通脹

上一篇文章

【業績｜資源股】紫金礦業第三季純利按年跌13.2%至40.4億人幣

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲行哈克：加息成效太少　需要更多加息　美短債息即撲4.7厘15年高
【美國加息】儲行哈克：加息成效太少　需要更多加息　美短債息即撲4.7厘15年高
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【美股市況】儲局綫人文章紓加息憂慮　道指倒升425點　納指漲1.1%（不斷更新）
【美股市況】儲局綫人文章紓加息憂慮　道指倒升425點　納指漲1.1%（不斷更新）
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款