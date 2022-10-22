【英國經濟】英國9月零售銷售按月再跌1.4%遜預期　英鎊先跌後升　分析：下月或兌8.12港元

▲ 【英國經濟】英國9月零售銷售按月再跌1.4% 遠遜預期

英國通脹情況未見改善下，英國公布9月零售銷售數據，單月零售銷售按月跌1.4%，遠遜市場預期的跌0.5%，較8月零售銷售按月跌1.7%未見改善。以按年比較計，英國9月零售銷售跌6.9%，而市場預期跌幅為5%。

剔除汽車燃油費用，英國9月核心零售銷售按月跌1.5%，市場預期為跌0.3%，與前值1.6%相若。以按年標準比較，9月核心零售銷售跌6.2%，市場預期為4.1%。

數據公布後，英鎊兌美元再度失守1.12水平並創日內低位，低見1.1062美元，單日曾跌1.5%，以港元計價，每英鎊相當於8.683港元。其後日圓大反彈，美滙指數下跌，英鎊相對回升，收報1.1304，升0.6%。

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，卓慧思離任首相，候選人政綱未公布，英鎊日內跌幅加劇，相信一方面是當地政局不確性，加上時近周末，交易員見市場不明朗，而進行平倉。他預料英鎊仍會續弱，再破位下降機會大，隨着美聯儲持續加息，下月加息後或先試1.035低位（以港滙7.85計，即每英鎊兌8.12港元），之後再向1算進發。

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編輯：麥德銘、胡學能