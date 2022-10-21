【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式

▲ 93%企業高管認為，黑客的威脅推動企業對網絡安全的需求，需要更深層次的存取控制和檢查。（資料圖片）

混合工作模式的普及化，亦為黑客提供更多攻擊機會，網絡安全已成為企業網絡架構的重要部分。IT服務提供商NTT發表《2022 Global Network Report》，指出更多企業將增加投資、強化網絡安全性，且超過90%行政總裁支持「網絡即服務」（Network as a service, NaaS）模式。

NTT向全球1,300名企業網絡專才進行調查，以了解網絡現代化對促進業務增長的必要性。研究發現，70%行政總裁認為企業的網絡成熟度，對業務交付產生重要影響；即使企業有為混合工作投入資源，但只有40%企業表示對目前的網絡能力感到非常滿意。

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報告提到，93%企業高管認為，黑客的威脅推動企業對網絡安全的需求，需要更深層次的存取控制和檢查，因此應增加對網絡安全的投資。

簡化部署有效AIOps

網絡管理方面，超過90%高管支持NaaS的模式，認為它的好處是可以靈活地擴大和縮小規模。此外，NaaS亦能簡化部署有效的「IT營運AI」（Artificial Intelligence for IT Operations, AIOps）和自動化解決方案的複雜性，這使NaaS更具吸引力。

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NTT執行副總裁Amit Dhingra表示，現時全球正處於網絡服務的現代化進程，企業應將他們的注意力轉向NaaS模式。再者，企業在選擇網絡服務提供商時，應考慮其安全性、技能能力和擴展能力等因素。

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責任編輯：陳卓賢