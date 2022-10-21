【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元

美國於新冠肺炎疫情大流行時曾宣布進入公共衛生緊急狀態，以低價採購疫苗及安排民眾接種。緊急狀態失效後，輝瑞估計每劑疫苗的價格將顯著上升，最低單劑價格將超過100美元。不過，如美國民眾有私人或政府資助保險，仍可免費接種。

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輝瑞美國行政總裁盧金（Angela Lukin）周四（20日）表示，美國現行疫苗購買計劃逾期後，疫苗單逾價格估計升至110至130美元（約863至1,020港元），為現時購買價30美元（約235港元）的3.6至4.3倍。

盧金相信美國輝瑞疫苗定價將反映疫苗的成本效益，確保價格不會對美國民眾接種造成財政障礙。盧金亦預期，如民眾有私人或政府資助保險，將不需要額外付款接種。她估計私人疫苗市場最快2023年首季才會轉至私人市場，實際需視乎美國政府疫苗庫存情況。

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美國公共衛生緊急狀態將於2023年屆滿，疫苗市場估計將轉向私人保險。現時美國仍免費安排民眾接種可防範原有及變種病毒Omicron的二價疫苗作為加強劑，推行首6周內已有約1,480萬人接種二價疫苗。

去年啟動加強劑接種計劃時，同樣首6周時間內，足有超過2,200萬人接種，其時接種對象僅為年長及免疫力不足人士。雖然現今加強劑接種資格擴張，但美國接種速度明顯不及去年。

路透社早前報稱，因疫苗需要疲弱，華爾街預計藥廠提升疫苗價格，才能符合2023年及往後日子的利潤預期。

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責任編輯：吳漢培