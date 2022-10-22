【成功之道】資深策展人葉宜昌成功追夢　「粉絲角度」為海賊王創作展覽

▲ INCUBASE Studio創辦人葉宜昌堅持將自己從小喜愛的動畫、動漫等影視作品，融入到事業中。

總有很多人認為：「興趣不能當飯吃」，不能當作謀生指標。但這麵包與理想不可兼得的「宿命論」，又是否永遠顛撲不破？INCUBASE Studio創辦人葉宜昌（Sion）就打破傳說，堅持將從小喜愛的動畫、動漫等影視作品，融入到事業中。近日他更成功追夢，取得「東映動畫」同意，獲取知名動畫《海賊王（One Piece）》的版權，並為其創作主題展覽。

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相信不少人在青少年時期看過不少漫畫與動畫，每人心底都總有一兩套愛追看的作品，甚或幻想過能夠參與其中。修讀藝術設計及電影學科出身的Sion也不例外，他笑言：「我是個典型『毒男』，從小就浸淫在動漫及動畫世界中，也是其中一個原因，令我決定要往這方向發展。」畢業後他投身展覽設計及策劃行列，同時開始接觸IP授權領域。

入行20年來，他曾策展過百場不同類型的授權項目，主力作商場推廣、藝人聯乘項目、室內和戶外大型活動等。而合作過的國際知名授權品牌更包括：迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）、Universal、Sanrio等。而他早前花超過2年時間，向日本動畫龍頭公司東映動畫取得《海賊王》版權，並為其打造亞洲巡迴體驗展。

投資2,000萬 料收益可達1億

Sion透露，是次One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》將以香港為首站，主要利用3D、VR等技術打造3大主題場景，讓海賊王粉絲仿如進入劇情。Sion又提到，這次展覽佔地逾萬呎，整個項目投資2,000萬港元，預計未來2年再進軍7個國家及地區，包括：內地、泰國、印尼等。

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至於被問到為何有如此大的信心？Sion就笑言，日本動漫的吸引力比外界想像中還要大，

我們都低估了日本動漫的影響力，例如在2020年舉辦的《鬼滅之刃》期間香港限定店，當時一個月的銷售額已達500萬至600萬元。

而海賊王本來就被稱為全球最受歡迎動漫作品，因此他相信，是次展覽能夠吸引吸引50萬入場人次，收益可達1億元。

同事上班時間可「煲劇」 了解動畫內容

眾所周知，日本是一個對著作權限十分嚴格的國家。但東映動畫是次將《海賊王》版權，交託於香港企業INCUBASE Studio自設展覽，可算是一大突破。

Sion認為，能「感動」東映動畫，原因一是他與團隊對海賊王的熱情，

我們一直強調，不但要當策展人，更是要以粉絲的身份去做展覽。

他表示，展覽是要讓人感同身受，所以該企每次策展，都會以「粉絲」的角度去出發。Sion補充指，他會要求同事將動畫內容背到滾瓜爛熟，就算是上班時間，他都願意讓同事花時間「煲劇」。

Sion另透露，該企目前也已展開多個不同的IP授權項目，包括接下來將與荷里活電影公司合作，打造全新恐怖電影體驗。

他指出，外界總認為日本企業授權的規限大，但原來歐美公司的規限更大。他解釋，大部分日本企業主要看重原著程度，對於產品、角色造型會相較着緊，但只要雙方溝通好，在不破壞作原創的前提下便可提出各種想法。至於歐美企業的國際視野較廣闊，在創作一個角色之前，他們就已經有周詳計劃，考慮到自家的生態圈以及更多衍生作品，只能按照他們的流程和要求去創作，更難突破框架。

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記者：曾曉汶

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