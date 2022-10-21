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【大行報告】快手再挫8%創上市低　瑞信：料第3季廣告收入復甦進度較預期為慢、削目標價3成至80元

股市 16:13 2022/10/21

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【大行報告】快手再挫6%創上市低　瑞信：料第3季廣告收入復甦進度較預期為慢、削目標價3成至80元

瑞信發表研究報告，快手 （01024） 受宏觀經濟因素影響，預計快手第3季收入按年增11%至228億元人民幣，經調整虧損為12億元。

快手全日跌8.2%，收報40元，創上市低，成交額錄19.1億元，連續兩日錄得大成交，全周累跌18%。

該行指，按分部業務看，廣告收入按年增5%，復甦進度較預期為慢，受宏觀經濟因素及9月外在廣告需求減少所影響，至於佔廣告總收入逾4成的內部廣告因與商品交易額（GMV）增長掛鉤而保持增長。電商收入表現較具防守性且符合市場，料按年升26%。該行預料第4季增速可因購物節及渠道資源而加快。

另外，瑞信指直播業務則反映用戶增長強於監管力度，預計第3季公司每日活躍用戶逾3.6億戶，平均觀看時長超125分鐘。該行指，未來公司著眼點為成本效益提升的空間及扭虧為盈的時間表、公司管理層重組後策略改變、電商增長勢頭及市場競爭力。

該行下調公司2022至24年收入預測2至5%，基於成本效益提升，而上調每股盈利預測3%，但因廣告收入增長放緩，目標價由120元大削至80元，維持「跑贏大市」評級。

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編輯：姚卓然

快手—W（01024） 港股 經濟 目標價 大行報告

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