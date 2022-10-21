【烏克蘭戰爭】芬蘭擬加建邊境圍欄 阻擋俄人入境

俄羅斯大批男丁早前因政府徵召預備役而離境逃至鄰國，芬蘭其後落閘拒俄羅斯人持旅遊簽證入境。芬蘭公布計劃耗資數億歐元於邊境建造新金屬圍欄，阻擋俄羅斯人及非法移民入境。

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上月有大量俄羅斯人湧入芬蘭，芬蘭邊防衛隊表示有必要在最關鍵地區建造長約130至260公里的障礙物，尤其是於邊境交通最頻密的芬蘭東南部。

芬蘭計劃建造金屬圍欄，並於頂部加建帶刺鐵絲網，料耗資數億歐元。當局打算率先於試點建造數公里長的圍欄，然後再擴大工程，預計可於未來三至四年内完成整個工程。

不過芬蘭與俄羅斯的邊境，有大部分地區人煙稀少且位處陡峭的森林地形。當局新建的圍欄不會全面覆蓋邊境，但料有助當局發現大規模邊境流動，並將移民集中至範圍更小、更易於管理的地區。

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芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，她獲國内各個政黨廣泛支持於邊境修建圍欄。她形容這項措施可確保當局未來能適當監視東部邊境。

隨著俄羅斯與芬蘭之間有電子簽證及新鐵路連接等項目，這些因素自90年代以來一直推動兩國邊境正常化。

不過俄烏戰爭加劇俄羅斯與西方國家的緊張關係，芬蘭政府今年7月修改邊境警衛法，以准許在邊境修建更堅固的圍欄。

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責任編輯：鄭錦玲