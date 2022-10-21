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【硬幣肖像】荷里活影星黃柳霜成首登貨幣肖像華裔　其硬幣下周起於市面流通

環球政經 14:03 2022/10/21

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美國鑄幣局將在下周二發行刻有荷里活影星黃柳霜的25美仙硬幣，成為首個出現在美國流通貨幣上的亞裔面孔，硬幣上刻有其的標誌性瀏海和長指甲。

黃柳霜於1905年在洛杉磯出生，為當地第三代美籍華人。她於1919年14歲時首次在電影《紅燈照》（The Red Lantern）中擔任臨時演員，並於1922年在《海逝》（The Toll of the Sea）中首次擔任女主角，並一炮而紅。

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但她活躍於荷里活時，美國種族主義正盛，當地對外國面孔演唱亦抱有刻板印象。受到美國1850年通過的《反異族通婚法》（Anti-miscegenation laws）影響，黃柳霜無法在螢幕上與任何歐美男演員接吻，亦因此在擔任女主角的路上阻礙重重。受到不同制肘後，黃柳霜後來將演藝生涯轉向歐洲。

黃柳霜一生演出超過60齣電影，亦是首位在荷里活星光大道留名的華人女星。她1961年因心肌梗塞離世，終年56歲。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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鑄幣局於2021年宣布推出「美國女性25美仙」計劃（American Women Quarters），由2022年至2025年期間，每年最多發行5枚設計硬幣。而每枚硬幣的背面都用於紀念傑出美國女性，被選的女性在選舉權、民權、廢奴、政府、人文、科學、太空、或藝術等領域中對美國作出重要的貢獻。

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撰文 : 陳楚琨

電影 演員 文娛藝術 洛杉磯 荷里活 美國 種族主義

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