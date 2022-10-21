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【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%

科技 13:15 2022/10/21

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YouTube Premium至少6個地區將於11月起加價。（資料圖片）

YouTube於2018年推出無廣告訂閱方案「YouTube Premium」，近日迎來首次售價調整。美國、加拿大、日本等至少6個地區用戶將於11月起加價，各地加幅不一，阿根廷地區月費升幅更高290%。

【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶

近日，有YouTube Premium訂閱用戶紛紛表示收到YouTube電郵指，其訂閱的Premium方案將於11月起加價。有外媒整合了各國YouTube Premium用戶的新月費詳細，發現至少6個地區將迎來新月費，其中大多只調整了家庭版訂閱收費，個人版則未有加價。

以往用戶使用VPN (虛擬專用網路) 跨區訂閱的熱門地區，如阿根廷的家庭版YouTube Premium將由179披索（約70港元），加至699披索（約273.6港元），加幅高達290%。

不過，香港地區用戶未有收到加價通知，相信香港地區的價格將不受今次YouTube採取的大規模加價措施影響。港區YouTube Premium目前個人版仍持續每月收費68元，家庭版則每月收費98元，可供5名家庭成員使用。

地區 價格變動 升幅
美國（家庭版） 17.99美元＞22.99美元 27.8%
加拿大（家庭版） 17.99加幣＞22.99加幣 27.8%
英國（家庭版） 17.99英鎊＞22.99英鎊 27.8%
日本（家庭版） 1780日圓＞2280日圓 28.1%
阿根廷（個人版） 119披索＞389披索 64.4%
阿根廷（家庭版） 179披索＞699披索 290%
土耳其（個人版） 16.99里拉＞29.99里拉 76.5%

【識別身份】YouTube新功能　「@個人化名稱」助識別身份

【4K影片】YouTube 4K畫質播放選項　限YouTube Premium訂閱者尊享

責任編輯：殷凱怡

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