【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%

▲ YouTube Premium至少6個地區將於11月起加價。（資料圖片）

YouTube於2018年推出無廣告訂閱方案「YouTube Premium」，近日迎來首次售價調整。美國、加拿大、日本等至少6個地區用戶將於11月起加價，各地加幅不一，阿根廷地區月費升幅更高290%。

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近日，有YouTube Premium訂閱用戶紛紛表示收到YouTube電郵指，其訂閱的Premium方案將於11月起加價。有外媒整合了各國YouTube Premium用戶的新月費詳細，發現至少6個地區將迎來新月費，其中大多只調整了家庭版訂閱收費，個人版則未有加價。

以往用戶使用VPN (虛擬專用網路) 跨區訂閱的熱門地區，如阿根廷的家庭版YouTube Premium將由179披索（約70港元），加至699披索（約273.6港元），加幅高達290%。

不過，香港地區用戶未有收到加價通知，相信香港地區的價格將不受今次YouTube採取的大規模加價措施影響。港區YouTube Premium目前個人版仍持續每月收費68元，家庭版則每月收費98元，可供5名家庭成員使用。

地區 價格變動 升幅 美國（家庭版） 17.99美元＞22.99美元 27.8% 加拿大（家庭版） 17.99加幣＞22.99加幣 27.8% 英國（家庭版） 17.99英鎊＞22.99英鎊 27.8% 日本（家庭版） 1780日圓＞2280日圓 28.1% 阿根廷（個人版） 119披索＞389披索 64.4% 阿根廷（家庭版） 179披索＞699披索 290% 土耳其（個人版） 16.99里拉＞29.99里拉 76.5%

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責任編輯：殷凱怡

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