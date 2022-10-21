【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈

▲ 以Mastercard繳付公屋租金，合共可獲最多140元回贈。（受訪者提供圖片）

Mastercard與本地智能租金支付平台KeyChain Pay合作，以Mastercard繳付公屋租金，合共可獲最多140元回贈。

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由即日起至今年12月31日，新用戶於KeyChain Pay手機應用程式或網上平台輸入邀請碼「KCP@Mastercard」，成功開立KeyChain Pay賬戶復，即享20元回贈獎賞。其後，只需在2023年1月1日至2023年3月31日期間，於手機應用程式或網上平台以Mastercard卡繳付公屋租金，每月可享40元回贈，供下次交易時使用。

除了新用戶外，KeyChain Pay現有用戶亦可享回贈。即日起至2023年6月30日，Mastercard持卡人透過KeyChain Pay手機應用程式或網上平台繳付公屋租金，交易費可享72折優惠，即低至2.1%。

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責任編輯：葉泳珊

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