  • 28°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日

環球社會熱點 13:47 2022/10/21

分享：

分享：

英國首相卓慧思周四（20日）宣布辭職，任期僅得45日，成英國史上最短命首相。據悉，卓慧思仍具備資格，在餘下終生領取每年最高11.5萬英鎊（約101萬港元）津貼。卓慧思將成英國史上第7個，有權獲得相關津貼的前首相。

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相 【下一頁】

根據英國政府規定，為償還英國首相在履行公職時的花費，將在首相離任後提供公共職責成本津貼（PDCA）。領取相關津貼僅要求領取人必須為英國前首相，所以卓慧思亦合乎資格。但若她日後成為反對黨領袖，則不能領取費用。

相關政策於1991年由時任首相馬卓安（John Major）頒布，自2011年起已將津貼金額凍結在11.5萬英鎊。卓慧思將成史上第7個，可在餘下終生每年領取津貼人士，此外她亦有權獲得11.5萬英鎊的1成，即1.15萬英鎊（約10萬港元）作為養老金津貼。

英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相 【下一頁】

根據2019至2020年度報告，馬卓安、白高敦（Gordon Brown）、卡梅倫（David Cameron）及貝理雅（Tony Blair）4名前首相都有申請領取逾11萬英鎊（約96.7萬港元）津貼。

《獨立報》估算，為承擔相關政策，納稅人潛在綜合成本或逾80萬英鎊（約703萬港元）。英國自由民主黨（LibDems）內閣辦公室發言人Christine Jardine呼籲拒絕向卓慧思支付津貼。她表示，世人將永遠記得卓慧思是50日首相，不可能允許她像此前為國家服務逾2年的首一樣，每年領取11.5萬英鎊津貼。她亦批評，卓慧思留下的政治遺產經濟災難，納稅人需為此埋單，讓卓慧思領取高達6位數的津貼離任，同時讓民眾受苦顯然不合理。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
今日
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
今日
英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？
今日
英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
2022/10/20
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
英倫銀行劃清界線 稱事前無份商討迷你預算案
2022/10/20
英倫銀行劃清界線 稱事前無份商討迷你預算案

你可能感興趣

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
今日 12:24
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
今日 11:48
英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？
今日 11:10
英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？
內政 辭職 卓慧思 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）

下一篇文章

C朗IG發文表心跡 傳拒披甲被內部禁賽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
英民調指倘卓慧思下台 7成人想約翰遜回歸做首相
英民調指倘卓慧思下台 7成人想約翰遜回歸做首相
Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備
Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款