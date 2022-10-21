卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日

英國首相卓慧思周四（20日）宣布辭職，任期僅得45日，成英國史上最短命首相。據悉，卓慧思仍具備資格，在餘下終生領取每年最高11.5萬英鎊（約101萬港元）津貼。卓慧思將成英國史上第7個，有權獲得相關津貼的前首相。

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根據英國政府規定，為償還英國首相在履行公職時的花費，將在首相離任後提供公共職責成本津貼（PDCA）。領取相關津貼僅要求領取人必須為英國前首相，所以卓慧思亦合乎資格。但若她日後成為反對黨領袖，則不能領取費用。

相關政策於1991年由時任首相馬卓安（John Major）頒布，自2011年起已將津貼金額凍結在11.5萬英鎊。卓慧思將成史上第7個，可在餘下終生每年領取津貼人士，此外她亦有權獲得11.5萬英鎊的1成，即1.15萬英鎊（約10萬港元）作為養老金津貼。

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根據2019至2020年度報告，馬卓安、白高敦（Gordon Brown）、卡梅倫（David Cameron）及貝理雅（Tony Blair）4名前首相都有申請領取逾11萬英鎊（約96.7萬港元）津貼。

《獨立報》估算，為承擔相關政策，納稅人潛在綜合成本或逾80萬英鎊（約703萬港元）。英國自由民主黨（LibDems）內閣辦公室發言人Christine Jardine呼籲拒絕向卓慧思支付津貼。她表示，世人將永遠記得卓慧思是50日首相，不可能允許她像此前為國家服務逾2年的首一樣，每年領取11.5萬英鎊津貼。她亦批評，卓慧思留下的政治遺產經濟災難，納稅人需為此埋單，讓卓慧思領取高達6位數的津貼離任，同時讓民眾受苦顯然不合理。

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責任編輯：李俊儀