▲ 【抖音TikTok】TikTok澄清不會收集用戶精確GPS位置 此前據報字節跳動藉此監控特定美國公民

據《福布斯》（Forbes）引述其看到的材料報道，字節跳動（ByteDance）一個在中國的團隊曾打算使用TikTok來監控特定美國公民物理位置。不過，TikTok其後否認指控，並稱「不會從美國用戶收集精確的GPS位置信息」。

《福布斯》報道引述材料顯示，至少在兩個案例中，字節跳動內部審計團隊計劃收集TikTok數據，追蹤一名與該公司從未有過僱佣關係的美國公民的位置，但未知是否收集到實際位置數據。

TikTok其後表示，它從未被用於「針對」美國政府的任何成員，活動人士，公眾人物或記者，對該等人士所發放內容資訊與一般用戶無異，並稱「不會從美國用戶收集精確的GPS位置信息」，即意味著TikTok不能如《福布斯》文章提到的那樣監控美國用戶。

TikTok又提到，其內部審計團隊遵循既定的政策和流程來獲取所需信息，從而對違反公司行為準則的行為進行內部調查，這是業內公司的標準。

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編輯：姚卓然